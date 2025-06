Protestele din Los Angeles, plătite de un grup comunist legat de China

Un grup revoluţionar comunist, cu legături cu o rețea de extremă stânga susținută de China, organizează proteste naționale împotriva acțiunilor ICE privind imigrația ilegală, unele dintre acestea degenerând în violențe în zone din Los Angeles, potrivit Epoch Times și Just the News.

Partidul pentru Socialism și Eliberare (PSL) a organizat proteste anti-ICE în Los Angeles și alte orașe din SUA, unele degenerând în violențe.

Președintele SUA Trump a mobilizat Garda Națională a Californiei și pușcași marini de la Camp Pendleton pentru a restabili ordinea, conform secretarului Apărării, Pete Hegseth.

„Desfăşurarea Gărzii Naţionale este o încercare disperată de a intimida oamenii şi de a-i împiedica să îşi exercite drepturile garantate de Primul Amendament. Dacă reuşesc asta în Los Angeles, administraţia Trump va fi încurajată să folosească forţă represivă din ce în ce mai mare în toată ţara, împotriva oricărei forme de opoziţie, indiferent de subiect.

Pentru cei care cred în drepturile imigranţilor, în democraţie şi pentru întreaga clasă muncitoare — acum este momentul să ieşim în stradă!”, au spus reprezentanţii partidului.

„Dacă nu ‘TRIMITEAM TRUPELE’ în Los Angeles în ultimele trei nopţi, acel oraş odinioară frumos şi măreţ ar fi fost acum în flăcări”, a scris Trump, pe platforma sa Truth Social.

Conducerea și activitățile PSL sunt legate de grupuri de extremă stânga susținute de rețeaua financiară a antreprenorului marxist Neville Roy Singham. Acesta a vândut compania sa de IT, ThoughtWorks, în 2017 și a folosit fondurile obținute pentru a sprijini inițiative comuniste la nivel global.

Singham a fost caracterizat ca un „tovarăș” și finanțator al grupului revoluționar marxist People’s Forum, cu sediul în New York. Acest grup se consideră „o pepinieră de mişcări pentru clasa muncitoare şi comunităţile marginalizate, care urmăreşte construirea unităţii dincolo de diviziunile istorice, atât în ţară, cât şi în străinătate.”

Această acțiune de „incubare” a fost crucială pentru susținerea taberelor ilegale de protest de la Universitatea Columbia și a demonstrațiilor în favoarea lui Mahmoud Khalil, așa cum a detaliat publicația Just the News în mai multe investigații. Forumul și PSL au mai multe legături comune, iar Singham a finanțat și alte grupuri marxiste asociate cu PSL.

PSL susține că are mai multe filiale la nivel național, pe care le-a mobilizat pentru a se opune măsurilor administrației Trump destinate combaterii imigrației ilegale.

PSL a avut un rol esențial în organizarea protestelor anti-ICE din Los Angeles în weekendul trecut. Imaginile publicate de Los Angeles Times arată că unele dintre pancartele utilizate de protestatari au fost realizate de PSL.

„Oamenii din Los Angeles şi din zonele învecinate au luat o poziţie curajoasă împotriva domniei terorii lui Trump, care vizează familiile de imigranţi. Drept răspuns, administraţia i-a etichetat pe nedrept drept ‘instigatori’ pe cei care ies în stradă împotriva războiului brutal dus împotriva imigranţilor, şi a mobilizat mii de soldaţi ai Gărzii Naţionale pentru o represiune în forţă” a transmis PSL luni.

Grupul comunist a anunțat vineri pe Twitter că „mii de oameni au protestat în Los Angeles împotriva unei serii de raiduri ICE” și a distribuit videoclipuri de la demonstrații.

Ulterior, grupul a publicat numeroase videoclipuri de la protestele anti-ICE din oraș, însoțite de comentarii care evidențiază poziția lor ideologică.

„Mii de persoane din Los Angeles au transmis un mesaj clar: vor continua să apere familiile de imigranţi împotriva deportărilor, chiar şi în faţa opresiunii! … Mii au ocupat autostrăzile şi au oprit traficul în LA pentru a transmite un mesaj puternic administraţiei Trump — oamenii cer încetarea războiului dus împotriva comunităţilor de imigranţi. … ”, a transmis grupul.

Police use pepper spray as they move anti-ice protesters away from a van leaving the Federal Building in #SantaAna. About 200 people spent the afternoon carrying signs as they chanted immigration slogans and yelled slurs at police. #ice #illegalimmigrants @ocregister #immigration pic.twitter.com/hzhLYWkPxh

— Jeff Gritchen 🇺🇸 (@jeffgritchen) June 9, 2025