Jurnaliștii au intrat în tunelul de aproximativ 2,4 kilometri folosit de Hamas în atacul asupra kibbutzului Nahal Oz, în 7 octombrie 2023, potrivit New York Post. Rețeaua subterană, descoperită la mai puțin de un kilometru de comunitatea israeliană, avea spații de dormit, instalații sanitare, apă și electricitate și ar fi fost utilizată atât pentru operațiunile atacatorilor, cât și pentru ascunderea unor ostatici.

Accesul jurnaliștilor în tunel a avut loc la trei ani de la atacul care a declanșat războiul din Gaza. Armata israeliană (IDF) susține că aproximativ 18 persoane au fost duse prin această rețea după atacul asupra Nahal Oz, în timp ce oficialii militari cred că unii dintre ostaticii israelieni ar fi putut fi ținuți acolo și ulterior.

Potrivit comandantului IDF care i-a însoțit pe jurnaliști, tunelul face parte dintr-un sistem mult mai amplu și ar fi conectat cu alte trasee subterane din Gaza.

Intrarea era protejată de o ușă masivă, ranforsată, concepută pentru a încetini pătrunderea militarilor israelieni. Potrivit explicațiilor oferite jurnaliștilor, structura permitea, în același timp, retragerea rapidă a membrilor Hamas printr-o altă ieșire.

În interior au fost găsite spații care indică faptul că tunelul nu era destinat doar unor deplasări temporare. Zona descrisă drept cazarmă avea baie, chiuvete, apă curentă, electricitate, camere cu aer condiționat și spații pentru dormit.

Coridoarele erau înguste și lungi, cu instalații electrice și conducte pentru apă amplasate de-a lungul pereților. Comandantul israelian a estimat că în astfel de rețele subterane ar fi putut locui, în anumite condiții, mii de membri ai Hamas.

Nahal Oz a fost una dintre comunitățile israeliene atacate în dimineața zilei de 7 octombrie 2023. Potrivit informațiilor prezentate de IDF, sute de membri Hamas au pătruns în zonă într-un interval de aproximativ 15 minute.

Baza militară din apropiere avea 162 de militari aflați la post. Atacul a dus la pierderi masive în rândul forțelor israeliene, iar modul în care baza a fost depășită a fost ulterior descris de IDF drept un „eșec de sistem”.

În timpul atacului, membri Hamas au ucis civili și militari și au luat ostatici. Printre persoanele răpite s-au aflat șapte oameni din kibbutz, inclusiv soldatele Liri Albag, Karina Ariev, Daniella Gilboa și Naama Levy.

Cele patru femei au fost eliberate la începutul anului 2025, după ce au petrecut mai mult timp în captivitate.

Comandantul IDF citat în reportaj a afirmat că, în zona aflată sub responsabilitatea sa, armata israeliană a distrus aproximativ 32 de mile, adică peste 50 de kilometri, de tuneluri Hamas de la începutul războiului.

În același timp, estimarea prezentată de oficialul israelian indică existența a peste 300 de mile, aproximativ 480 de kilometri, de tuneluri care ar mai trebui dezafectate în Gaza. Procesul ar putea dura ani, potrivit acestuia.

Dimensiunea rețelei subterane reprezintă una dintre principalele dificultăți militare ale operațiunilor din enclavă. Tunelurile permit deplasarea și ascunderea luptătorilor, depozitarea echipamentelor și, potrivit Israelului, menținerea unor structuri operaționale în zone în care forțele israeliene controlează suprafața.

Vizita jurnaliștilor a avut loc în condițiile unui armistițiu fragil, care a redus amploarea confruntărilor, dar nu a eliminat complet incidentele militare.

Oficialii israelieni au susținut că Hamas încearcă să-și refacă forțele în perioada de relativă acalmie. Un oficial citat de reportaj a afirmat că organizația încearcă să recruteze noi membri, inclusiv tineri care aveau aproximativ 15 ani la începutul războiului.

Armata israeliană susține, de asemenea, că deține controlul asupra unei mari părți din teritoriul Gaza. Potrivit oficialilor citați în reportaj, zona aflată sub controlul IDF reprezenta aproape 70% din enclavă la momentul vizitei.

La trei ani de la atacul Hamas asupra sudului Israelului, tunelurile rămân una dintre cele mai importante componente ale conflictului din Gaza.

În cazul Nahal Oz, rețeaua subterană descoperită în apropierea kibbutzului oferă o imagine asupra infrastructurii folosite de atacatori pentru deplasare, retragere și, potrivit armatei israeliene, detenția unor ostatici.

În același timp, amploarea estimată a sistemului de tuneluri face ca eliminarea completă a infrastructurii subterane să fie o operațiune de durată, chiar și în condițiile unui armistițiu.