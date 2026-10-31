Franța mobilizează aproximativ 70.000 de polițiști pentru a preveni noi violențe în timpul manifestațiilor naționale programate sâmbătă, 31 octombrie 2026, pe fondul nemulțumirilor legate de creșterea costului vieții, degradarea serviciilor publice și politicile guvernului condus de președintele Emmanuel Macron, potrivit agenției Reuters. Autoritățile se pregătesc pentru o zi cu risc ridicat de confruntări, după ce protestele din ultimele săptămâni au fost însoțite de revolte, jafuri și distrugeri în mai multe orașe.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat măsuri speciale de securitate și a promis o intervenție fermă împotriva oricăror acte de violență. Manifestațiile au loc în a treia săptămână consecutivă de mobilizare și reunesc elevi, studenți, sindicate și membri ai mișcării Vestelor Galbene. Amploarea nemulțumirilor pune presiune suplimentară asupra executivului, care trebuie să gestioneze simultan tensiunile sociale și dificultățile economice.

Decizia autorităților vine la două săptămâni după ce revoltele și jafurile au luat prin surprindere forțele de ordine. Mai multe magazine, clădiri publice și spații comerciale au fost avariate în diferite orașe franceze.

Laurent Nuñez a declarat că toate structurile de securitate sunt mobilizate pentru a asigura un răspuns extrem de ferm în cazul apariției incidentelor.

Ministrul a descris ziua de sâmbătă drept una cu un „risc foarte ridicat” de tulburări. Autoritățile iau în calcul inclusiv posibilitatea ca unii participanți violenți să folosească măști de Halloween pentru a-și ascunde identitatea.

Legislația franceză permite deja poliției să interzică acoperirea feței atunci când există riscuri pentru ordinea publică.

De asemenea, Ambasada Statelor Unite le-a recomandat cetățenilor americani aflați în Franța să evite zonele în care sunt programate manifestații sau adunări de amploare.

Mișcarea de protest a căpătat amploare la sfârșitul lunii septembrie, în momentul în care guvernul minoritar al lui Emmanuel Macron a început discuțiile privind bugetul pentru 2027.

Nemulțumirile nu se limitează însă la situația economică. Elevii și studenții reclamă starea precară a numeroase instituții de învățământ, clasele supraaglomerate și problemele sistemului de admitere în universități, considerat de mulți nedrept.

Acestora li s-au alăturat sindicatele și reprezentanții mișcării Vestelor Galbene, care solicită măsuri concrete pentru reducerea presiunii financiare asupra populației.

Guvernul a anunțat reforme în domeniul educației și măsuri pentru diminuarea costurilor cu combustibilul, însă promisiunile nu au reușit să calmeze protestatarii.

Reuters îl citează pe Aaron Berthier de Grandry, un elev de 15 ani din Nogent-sur-Marne, o suburbie a Parisului, care intenționează să participe la al treilea weekend consecutiv de manifestații.

„Când eram mic, mi se spunea că tinerii reprezintă viitorul. Ei bine, dacă noi, ca viitor al Franței, nu avem resurse, înseamnă că Franța va ajunge să se prăbușească”, a declarat adolescentul.

Nemulțumirile din Franța au depășit granițele țării și au inspirat manifestații conduse de tineri în mai multe state europene.

Potrivit Reuters, peste 30 de orașe din Germania au programat demonstrații pentru sâmbătă, 31 octombrie. Mobilizarea are loc pe fondul unor nemulțumiri similare privind perspectivele economice, accesul la educație și condițiile de trai.

În Franța, protestele au căpătat și o dimensiune politică. Marine Le Pen, lidera extremei drepte, a obținut un avantaj în sondajele de opinie înaintea alegerilor prezidențiale din aprilie, în timp ce potențialii succesori centriști ai lui Emmanuel Macron nu au reușit să ajungă la o poziție comună.

Criza socială se suprapune peste o perioadă dificilă pentru economia franceză. Datele publicate vineri, 30 octombrie, au arătat că economia țării s-a contractat în trimestrul al treilea, pe fondul scăderii exporturilor.

În același timp, datoria publică se apropie de 120% din produsul intern brut, iar costurile de împrumut sunt în creștere. Situația limitează posibilitatea guvernului de a aloca fonduri suplimentare pentru a răspunde revendicărilor protestatarilor.

Impactul manifestațiilor asupra mediului de afaceri este deja semnificativ. Camera de Comerț estimează că pierderile comercianților depășesc un miliard de euro. Alte evaluări indică un prejudiciu care ar putea ajunge la două miliarde de euro dacă sunt incluse pagubele neasigurate și veniturile pierdute.

În Paris, unele magazine de pe principalele bulevarde comerciale au ferestrele acoperite cu panouri de protecție și grilaje. Printre unitățile comerciale afectate în timpul incidentelor anterioare s-au numărat și magazine ale unor branduri internaționale precum Hermès, Louis Vuitton și Burberry.

Pe lângă măsurile de securitate, executivul francez continuă demersurile pentru adoptarea unei legi controversate care ar permite obligarea participanților la revolte să plătească despăgubiri de până la 10.000 de euro.

Sancțiunea ar putea viza atât pagubele provocate individual, cât și distrugerile produse de grupuri din care persoanele respective sunt considerate parte.

Inițiativa a atras critici din partea organizațiilor pentru drepturile omului și a unor avocați, care avertizează că prevederile ar putea afecta dreptul cetățenilor de a participa la proteste pașnice.