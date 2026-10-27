Elevii și studenții din Franța pregătesc noi proteste

Sindicatele elevilor și studenților din Franța au anunțat că intenționează să reia protestele și blocajele în instituțiile de învățământ de la începutul săptămânii viitoare. Decizia vine după întâlnirile cu reprezentanții Guvernului de la Paris, în urma cărora organizațiile sindicale au considerat insuficiente măsurile propuse pentru rezolvarea problemelor din educație, potrivit agenției dpa.

Discuțiile purtate marți cu ministrul Educației, Edouard Geffray, și întâlnirea de luni dintre reprezentanții studenților și premierul Sébastien Lecornu nu au dus la suspendarea acțiunilor de protest. Organizațiile sindicale cer măsuri suplimentare privind condițiile din instituțiile de învățământ, numărul cadrelor didactice și accesul la studii universitare.

Manon Moret, secretarul general al sindicatului studențesc UNEF, a criticat rezultatul negocierilor cu autoritățile franceze. Reprezentanta studenților consideră că propunerile Guvernului nu răspund suficient problemelor semnalate în ultimele săptămâni.

„Măsurile anunţate sunt insuficiente", a declarat pentru postul de televiziune BFMTV Manon Moret, secretar general al sindicatului studenţesc UNEF.

Aceasta a afirmat că nemulțumirile au ajuns la un nivel la care unii tineri sunt dispuși să își pună în pericol anul de studiu pentru a participa la manifestații.

„Avem tineri dispuşi să rişte un an întreg de studiu, deoarece situaţia din şcolile publice şi din învăţământul superior este atât de catastrofală, încât a venit momentul pentru o mobilizare în masă", a spus ea.

Protestele urmează să fie reluate după încheierea vacanței de toamnă, inclusiv prin blocarea accesului în unele instituții de învățământ.

Nemulțumirile sunt împărtășite și de organizațiile care reprezintă elevii de liceu. Nathanael Combary, liderul Renouveau Lyceen, a cerut continuarea manifestațiilor până când autoritățile vor adopta măsuri suplimentare.

„Trebuie să ne menţinem mobilizarea dacă vrem să fim în continuare auziţi", a declarat acesta pentru BFMTV.

Printre principalele revendicări se află extinderea capacității instituțiilor de învățământ superior, astfel încât mai mulți tineri să poată avea acces la studii universitare.

„Aşteptăm măsuri suplimentare; mă refer, în special, la crearea de noi locuri în învăţământul superior", a adăugat el.

Autoritățile franceze au prezentat luni un pachet de măsuri destinat sistemului educațional, după săptămânile de proteste și blocaje din licee. Planul prevede suplimentarea finanțării, angajarea unor noi cadre didactice și modificarea sistemului de admitere în învățământul superior.

Una dintre măsurile propuse vizează eliminarea platformei „Parcoursup”, utilizată pentru admiterea la universități și contestată de organizațiile studențești.

Guvernul intenționează să sprijine și renovarea clădirilor școlare, prin acordarea unor împrumuturi cu dobândă redusă autorităților locale. Pentru modernizarea liceelor, statul francez are în vedere finanțări de patru miliarde de euro, care ar urma să fie puse la dispoziție până în 2030.

Pachetul anunțat de Executivul francez include și investiții în infrastructura universitară.

Instituțiile de învățământ superior ar urma să beneficieze de un miliard de euro suplimentar până în 2029, bani destinați proiectelor de renovare. Ministrul Educației, Edouard Geffray, a anunțat și intenția de a crea sute de noi posturi didactice.

În același timp, Guvernul a renunțat la reducerile de personal care fuseseră prevăzute anterior. Măsurile vin în urma nemulțumirilor legate de starea clădirilor școlare, lipsa profesorilor și resursele considerate insuficiente de elevi și studenți.

Acțiunile sindicale vor continua și în perioada următoare. Pentru acest weekend sunt programate manifestații în mai multe regiuni ale Franței, iar organizațiile sindicale au lansat un apel la grevă generală pentru 5 noiembrie.

De asemenea, luni, după vacanța de toamnă, elevii și studenții intenționează să reia demonstrațiile și blocajele în fața școlilor și universităților.

Sindicatele susțin că vor continua mobilizarea până când autoritățile vor prezenta măsuri considerate suficiente pentru îmbunătățirea condițiilor din învățământ.