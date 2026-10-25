Protestele din Franța. 1.314 rețineri și 24 de magazine jefuite

Manifestațiile organizate sâmbătă în Franța s-au încheiat cu 1.314 rețineri, 75 de intervenții pentru incendiere și 24 de magazine jefuite, potrivit bilanțului provizoriu publicat duminică de Ministerul de Interne. În urma incidentelor, 53 de membri ai forțelor de ordine au fost răniți, relatează AFP.

Autoritățile au raportat 289 de acțiuni publice, la care au participat aproximativ 410.000 de persoane. La manifestațiile din 17 octombrie fuseseră înregistrate 441 de evenimente, cu 550.000 de participanți, potrivit datelor ministerului.

Potrivit Ministerului de Interne, marșurile desfășurate pe trasee stabilite în prealabil și discutate cu autoritățile locale au avut loc sub escorta forțelor de securitate. Cu toate acestea, în mai multe orașe s-au format grupuri pe care ministerul le-a descris drept grupuri de risc, alcătuite în special din activiști radicali de extremă stângă și de ultrastânga.

După încheierea marșurilor au izbucnit ciocniri întremanifestanți și forțele de ordine la Paris, Marsilia, Bordeaux, Toulouse și Tours, printre alte localități. Polițiștii au folosit gaze lacrimogene pentru a interveni.

Bilanțul provizoriu, întocmit duminică la ora locală 7:30, indica 1.314 persoane reținute, față de 2.628 la manifestațiile din 17 octombrie.

Datele Ministerului de Interne arată că amploarea incidentelor a fost mai redusă decât la manifestațiile precedente. Sâmbătă au fost raportate 75 de intervenții pentru incendiere, comparativ cu 2.025 înregistrate pe 17 octombrie.

Și numărul membrilor forțelor de ordine răniți a fost mai mic: 53, față de 1.144 în bilanțul săptămânii precedente.

În privința pagubelor comerciale, ministerul a anunțat că mai multe magazine au fost avariate, iar 24 au fost jefuite. La manifestațiile din 17 octombrie fuseseră afectate 1.522 de magazine.

Autoritățile au deschis mai multe anchete, însă ministrul de Interne nu a oferit detalii suplimentare și nici informații despre numărul manifestanților răniți.

În pofida incidentelor înregistrate în timpul manifestațiilor și după încheierea marșurilor, Ministerul de Interne a descris noaptea de sâmbătă spre duminică drept „calmă”.

Numărul participanților la mobilizarea socială a fost estimat la 410.000 de persoane de autorități, în timp ce alte surse au indicat un total de până la 800.000 de manifestanți.