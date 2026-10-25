Sute de mii de protestatari au participat sâmbătă la demonstrații ample pe tot teritoriul Franței. Deși manifestațiile s-au desfășurat în mare parte fără incidente în timpul zilei, situația a scăpat de sub control odată cu venirea nopții, când au izbucnit confruntări violente în Paris și Marsilia. Măsurile excepționale de securitate luate de autorități nu au reușit să oprească în totalitate repetarea scenelor tensionate din weekendul precedent, conform Reuters.

Datele oficiale furnizate de Ministerul de Interne indică o prezență de 410.000 de participanți la nivel național. În schimb, reprezentanții sindicatelor susțin că numărul celor ieșiți în stradă a fost dublu. Cel mai mare protest s-a desfășurat în zona sud-estică a Capitalei franceze, unde peste 110.000 de persoane s-au strâns pentru a-și exprima nemulțumirea față de scăderea puterii de cumpărare și accentuarea inegalităților sociale.

Tensiunile au crescut brusc la finalul marșului din Capitală. În condiții de ploaie și frig, un grup de aproximativ 500 de tineri purtând cagule a atacat forțele de ordine, determinând poliția antirevoltă să intervină cu tunuri de apă și gaze lacrimogene pentru dispersarea mulțimii.

Incidentele s-au extins rapid și în alte zone ale țării. La Marsilia, tinerii au incendiat containere de gunoi pentru a bloca traficul și au aruncat cu pietre și sticle în polițiști. Autoritățile au raportat că mai multe spații comerciale au fost vandalizate și jefuite, printre care și două magazine de bijuterii. Scene similare de violență s-au înregistrat în orașe precum Lyon, Bordeaux, Grenoble, Clermont-Ferrand, Lille, Rennes, Nantes și Toulouse.

"În aproape fiecare marş am observat formarea acestor grupuri cu risc ridicat. Acestea s-au desprins de coloana principală şi au încercat să comită acte de violenţă", a declarat ministrul de Interne, Laurent Nunez, acuzând activiştii de extremă stânga şi bandele criminale că încearcă să provoace tulburări.

Pentru a menține ordinea, autoritățile au desfășurat la nivel național 70.000 de polițiști și jandarmi, cu 10.000 mai mulți comparativ cu acțiunea din weekendul trecut, când amploarea distrugerilor din 17 octombrie a fost subestimată.

Oficialii au subliniat totuși că gradul de violență a fost mai redus de această dată. "Ceea ce s-a schimbat a fost anticiparea", a spus el.

Ministrul de Interne a avertizat totodată că grupările de extremă dreaptă au încercat să provoace confruntări cu protestatarii de stânga în orașe din sud, precum Nisa și Montpellier, creând noi focare de tensiune.

În centrul Parisului, atmosfera a fost similară cu cea din timpul stării de urgență. Peste 20 de stații de metrou au fost închise, iar patronii au ales să își protejeze vitrinele cu panouri de lemn. Marile muzee și instituții culturale, inclusiv Luvrul, Muzeul d'Orsay și Opera din Paris, au rămas închise din motive de siguranță, provocând neplăceri turiștilor.

"Nu sunt aproape deloc clienţi, aşa că nu prea merită să rămânem deschişi", a afirmat Oskar, managerul unui magazin Kiton din Paris. "Totul este baricadat şi nu suntem prea siguri unde ar trebui să mergem", a spus Xavier Dolliole, un turist din oraşul american New Orleans.

Valul actual de nemulțumiri a izbucnit luna trecută, pornind de la mici demonstrații ale elevilor și studenților din suburbiile pariziene, care protestau împotriva condițiilor din școli. Mișcarea s-a transformat rapid într-o revoltă mai largă împotriva politicilor economice ale executivului și a început să inspire acțiuni similare în alte țări europene.

În weekend, poliția din Bruxelles a folosit gaze lacrimogene și spray iritant împotriva demonstranților antiguvernamentali. De asemenea, proteste au avut loc pentru al doilea weekend consecutiv în mai multe orașe din Italia, dar și în Albania.

Liderul opoziției de extremă stânga, Jean-Luc Melenchon, prezent la marșul din Paris, a declarat că presiunea străzii va continua până când președintele Emmanuel Macron va oferi soluții la criza socială.

"Având în vedere situaţia actuală, cred că va ajunge să înţeleagă că acest lucru se va repeta în fiecare săptămână. Mai este încă timp ca (Macron - n.r.) să cedeze. După aceea, singurul lucru care îi va mai rămâne va fi uşa de ieşire", a declarat Melenchon reporterilor.

În rândul protestatarilor, nemulțumirea față de prezența armatei pe bulevardul Champs-Elysées a fost accentuată, mulți acuzând puterea politicienilor de la Paris de o reacție exagerată.

"Vărsăm lacrimi pentru magazine, nu pentru oamenii care sunt sărăciţi pe tot parcursul anului", a spus Clara Lebbadi, o studentă la arte în vârstă de 22 de ani.

"Eu şi prietena mea aproape că nu am venit pentru că ne era frică, dar am venit tocmai pentru că este important să nu lăsăm represiunea să învingă", a adăugat ea.

Un alt marș autorizat s-a desfășurat fără incidente majore la Orléans, oraș situat la 120 de kilometri sud de Paris. Acolo, oamenii au manifestat împotriva partidului Raliul Național, formațiune de extremă dreaptă condusă de Marine Le Pen, care își desfășura congresul în localitate.

Atmosfera generală rămâne extrem de tensionată și pe fondul unui atac armat petrecut vineri la vest de Paris. Un bărbat suspectat de motivații islamofobe a ucis o persoană și a rănit alte patru, printre care și o fată de 12 ani.

"Am venit să le spunem celor de extremă dreaptă, faţă în faţă, că nu ne este frică", a declarat Bally Bagayoko, primarul oraşului Saint-Denis şi membru al partidului "Franţa neînfrântă" al lui Melenchon.