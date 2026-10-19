Prim-vicepreședintele PSD Bogdan Ivan a anunțat luni, 19 octombrie, că va propune, alături de mai mulți parlamentari, un proiect de lege care să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale. Inițiativa prevede interzicerea accesului la aceste platforme pentru copiii sub 14 ani și introducerea acordului parental pentru adolescenții care au depășit această vârstă.

Proiectul a fost anunțat după incidentul violent petrecut la o școală din Bistrița, unde un elev de clasa a VII-a a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg. Propunerea legislativă urmărește, de asemenea, să interzică mesajele private nesolicitate trimise de adulți către minori și să stabilească obligații pentru platformele digitale.

Potrivit liderului social-democrat, proiectul de lege va introduce trei reguli principale privind accesul copiilor și adolescenților la rețelele sociale.

Prima măsură vizează interzicerea accesului la aceste platforme pentru copiii cu vârste sub 14 ani, fără excepții. A doua prevede verificarea vârstei utilizatorilor prin prezentarea unui act de identitate la crearea conturilor.

Cea de-a treia măsură se referă la adolescenții cu vârste de peste 14 ani, care ar putea utiliza rețelele sociale numai cu acordul părinților. Proiectul ar urma să prevadă și mecanisme obligatorii de control parental.

Inițiativa include și interzicerea mesajelor private nesolicitate trimise de adulți către minori, precum și obligații de prevenție și intervenție pentru platformele digitale.

Liderul PSD susține că mediul online trebuie reglementat astfel încât minorii să fie mai bine protejați, iar responsabilitatea să nu revină exclusiv familiilor și cadrelor didactice.

„Ceea ce s-a întâmplat la Bistriţa, unde o profesoară şi un elev au fost înjunghiaţi de un minor, trebuie să fie un semnal de alarmă pentru întreaga societate. Algoritmii nu pot transforma copii în infractori. Nu trebuie să se întâmple o nenorocire ca legea să pună limite clare platformelor sociale. Dincolo de gravitatea acestui caz, avem o problemă pe care nu ne mai putem permite să o ignorăm: copiii au acces la o lume digitală construită pentru a le capta atenţia, dar insuficient reglementată pentru a le proteja siguranţa. Platformele câştigă miliarde din atenţia utilizatorilor. Nu este acceptabil ca responsabilitatea pentru consecinţele asupra minorilor să rămână exclusiv în sarcina părinţilor şi a profesorilor”, a scris Bogdan Ivan pe Facebook.

Acesta a făcut apel la parlamentarii din toate partidele să susțină proiectul, indiferent de apartenența politică.

Bogdan Ivan a mai arătat că aplicarea măsurilor trebuie să fie însoțită de verificarea efectivă a vârstei utilizatorilor și de protejarea datelor personale.

Inițiativa ar urma să prevadă și sancțiuni pentru platformele care nu respectă noile reguli. Potrivit liderului PSD, fără mecanisme de control și măsuri aplicabile, reglementarea riscă să rămână fără efecte concrete.

„Şi dacă va fi nevoie să modificăm şi legislaţia europeană, o vom face. Nu propunem cenzură. Propunem ca libertatea în mediul digital să fie însoţită de responsabilitate, iar protecţia copiilor să fie mai importantă decât interesele comerciale ale platformelor. România nu trebuie să aştepte următoarea tragedie. Şcoala trebuie să rămână un loc al educaţiei şi al siguranţei. Familia trebuie să aibă instrumente reale de protecţie. Iar statul trebuie să aibă capacitatea de a impune reguli inclusiv celor mai mari companii de tehnologie din lume. O societate care nu îşi poate proteja copiii în mediul în care aceştia îşi petrec o parte tot mai mare din viaţă are obligaţia să îşi schimbe regulile. Nu după următoarea tragedie. Acum”, a transmis Bogdan Ivan.

Incidentul care a readus în atenție siguranța elevilor s-a petrecut luni dimineață, la o școală din Bistrița. Un elev de clasa a VII-a a atacat cu un cuțit o profesoară și un alt elev.

Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean, care le-au acordat primele îngrijiri medicale. Ulterior, victimele au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe SMURD Bistrița.

Mai mulți elevi au prezentat stări de panică și agitație după incident. În acest context, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița a trimis suplimentar o autospecială pentru victime multiple.