Zeci de mii de studenți și angajați au participat sâmbătă la manifestații organizate la Paris și în alte orașe din Franța. Oamenii au protestat față de problemele din sistemul de educație și scumpirea accelerată a vieții. În mai multe localități, poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile, iar autoritățile au mobilizat zeci de mii de agenți pentru a preveni noi violențe, potrivit Associated Press.

Protestele pun presiune asupra președintelui Emmanuel Macron, în ultimele luni ale mandatului său, în condițiile în care nemulțumirile legate de nivelul de trai și finanțarea școlilor continuă să se amplifice.

La Lyon, forțele de ordine au recurs la gaze lacrimogene, deși manifestația fusese interzisă. În Clermont-Ferrand, polițiștii au folosit atât gaze lacrimogene, cât și grenade paralizante pentru a-i îndepărta pe demonstranții care încercau să ajungă în centrul orașului.

La Toulouse, aproximativ 26.500 de persoane au participat la proteste, potrivit autorităților locale.

La Paris, autoritățile au limitat traseul marșului la zona din sud-estul capitalei, departe de centrul orașului. Zeci de mii de persoane au pornit de la Porte d’Italie la începutul după-amiezii, potrivit unui jurnalist Associated Press aflat la fața locului.

Sindicaliștii au deschis marșul, fiind urmați de manifestanți îmbrăcați în pelerine de ploaie, care au purtat steaguri și pancarte confecționate manual. Numărul participanților părea mai mic decât cel înregistrat cu o săptămână în urmă.

Ministrul francez de Interne a anunțat că, până la ora locală 13:00, la nivel național participaseră la manifestații aproximativ 35.000 de persoane. În aceeași perioadă a zilei de sâmbăta trecută, numărul protestatarilor ajunsese la 60.000.

Pentru menținerea ordinii publice, autoritățile au mobilizat până la 70.000 de polițiști în întreaga țară. Operațiunile au beneficiat de sprijinul elicopterelor, vehiculelor blindate și tunurilor cu apă.

🚨🇫🇷✊ FLASH | Plusieurs dizaines de milliers de manifestants défilent dans les rues de Paris en direction de la porte de Vincennes, à l’occasion de l’acte II de la mobilisation du 24 octobre. https://t.co/L8QQ90hQHH — Novia News (@NoviaNewsGroup) October 24, 2026

Măsurile de securitate au fost intensificate după ce manifestațiile de weekendul trecut au degenerat în confruntări, revolte și jafuri. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, aproximativ 3.000 de magazine din Franța au fost distruse sau jefuite atunci.

Mișcarea de protest a început luna trecută, după o manifestație organizată împotriva lipsei de personal la un liceu din sud-estul Parisului. Ulterior, nemulțumirile s-au extins în întreaga țară, atrăgând elevi care solicită îmbunătățirea condițiilor din școli, dar și angajați care cer salarii și pensii mai mari.

Scumpirea vieții reprezintă una dintre principalele nemulțumiri ale manifestanților. Prețurile la energie din Franța au fost cu 21,3% mai mari în septembrie față de aceeași lună a anului precedent, contribuind la creșterea inflației generale la 3,1%, potrivit institutului național de statistică INSEE.

Președintele Emmanuel Macron s-a întâlnit vineri cu reprezentanții liceelor. Aceștia au afirmat că șeful statului a promis reformarea sistemului de admitere la universități, însă au cerut continuarea manifestațiilor până la prezentarea unor măsuri concrete.

Criza socială reprezintă o provocare pentru administrația franceză înaintea alegerilor prezidențiale din luna mai, când alegătorii vor desemna succesorul lui Macron.

Partidul de extremă dreapta Rassemblement National a criticat guvernul, acuzându-l că nu a reușit să protejeze populația. Formațiunea le-a cerut cetățenilor să își exprime nemulțumirile prin vot.