Franța se pregătește pentru noi manifestații de amploare, după ce protestele desfășurate în mai multe orașe au fost marcate de jafuri și distrugeri. Pentru ziua de sâmbătă, autoritățile au decis mobilizarea a 70.000 de membri ai forțelor de ordine, o parte dintre aceștia urmând să asigure paza instituțiilor publice și a clădirilor guvernamentale.

Potrivit Reuters, ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a avertizat că pe rețelele sociale au fost identificate mesaje care îndeamnă la jafuri și atacuri asupra unor clădiri publice.

Laurent Nuñez a declarat că apelurile la acțiuni violente provin din partea unor grupări de extremă stânga. Oficialul francez a transmis că forțele de ordine sunt pregătite să intervină în cazul unor incidente.

„Au existat apeluri din partea extremei stângi pentru atacarea clădirilor publice. Nu vorbim despre un protest pașnic”, a declarat Nuñez.

„Suntem pregătiți să acționăm cu maximă fermitate mâine și să nu tolerăm nimic”, a adăugat ministrul.

Pentru sâmbătă au fost anunțate manifestații în mai multe regiuni ale Franței. Principalul sindicat studențesc, UNEF, a convocat proteste, iar reprezentanții mișcării Vestelor Galbene au solicitat autorizarea unui marș prin centrul Parisului.

Mișcarea Vestelor Galbene a apărut în 2018, în contextul nemulțumirilor provocate de scumpirea carburanților și de creșterea costului vieții.

Actualul val de proteste a început luna trecută, când elevii de liceu au ieșit în stradă pentru a reclama deficitul de profesori și condițiile din unitățile de învățământ. Ulterior, manifestațiile s-au extins, participanții exprimându-și nemulțumirea față de reducerile bugetare, nivelul salariilor și cheltuielile tot mai mari pentru traiul zilnic.

În urma incidentelor din weekendul trecut, autoritățile franceze au interzis protestele programate sâmbătă în Marsilia și Lyon.

În Paris, mai multe instituții culturale importante își vor suspenda activitatea, pe fondul temerilor legate de posibile violențe. Printre muzeele care vor rămâne închise se numără Luvru și Orsay.

Deciziile au fost luate după ce manifestațiile desfășurate săptămâna trecută în mai multe orașe franceze au fost însoțite de jafuri și distrugeri.

Din efectivele de 70.000 de polițiști și jandarmi mobilizate la nivel național, o parte vor avea misiunea de a proteja sediile guvernamentale și celelalte instituții publice, în timp ce restul forțelor de ordine vor fi pregătite să intervină în zonele în care sunt programate proteste.