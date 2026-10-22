Un sindicat important al polițiștilor din Franța a anunțat că va acționa statul în justiție, acuzând autoritățile că au expus forțele de ordine unor riscuri în timpul protestelor violente din mai multe orașe ale Franței, potrivit EuroNews

Demersul vine după ce premierul Sébastien Lecornu a anunțat că 937 de polițiști și jandarmi au fost răniți în contextul mobilizărilor și al confruntărilor cu manifestanții.

Alliance Police Nationale susține că agenții au primit ordine contradictorii și că deciziile luate de conducerea politică și de structurile de comandă au îngreunat intervențiile.

Plângerea, anunțată pe 14 octombrie, urmărește clarificarea responsabilităților pentru modul în care au fost gestionate protestele. Acuzațiile sindicatului nu reprezintă, în acest stadiu, concluzii stabilite de o instanță.

Reprezentanții Alliance Police Nationale afirmă că mesajele publice ale ministrului de Interne, Laurent Nuñez, nu au corespuns întotdeauna instrucțiunilor transmise polițiștilor prin lanțul de comandă. Sindicatul contestă și anumite restricții privind utilizarea armelor de forță intermediară, folosite în condiții reglementate pentru gestionarea unor situații violente.

În declarațiile acordate presei, reprezentanții organizației au susținut că acțiunea în justiție trebuie să permită identificarea eventualelor responsabilități individuale. Éric Henry, membru al conducerii sindicatului, a explicat pentru postul francez LCI că demersul vizează modul în care au fost transmise și aplicate ordinele în timpul manifestațiilor.

Stanislas Goudon, reprezentant al Alliance, a criticat, într-o declarație pentru Euronews, ceea ce a descris drept lipsa de curaj politic a guvernelor franceze din ultimii 20 de ani în domeniul securității publice.

Nemulțumirile polițiștilor vizează și condițiile de lucru din timpul mobilizărilor. Lionel Ricaud, reprezentant al Alliance în departamentul Haute-Garonne, a declarat pentru publicația La Dépêche du Midi că unii agenți ajung să lucreze între 15 și 16 ore și sunt chemați la serviciu inclusiv în zilele de repaus.

Potrivit acestuia, deficitul de personal specializat în menținerea ordinii a determinat mobilizarea unor polițiști din alte structuri, inclusiv din serviciile de frontieră și de investigații. Sindicatul susține că unii dintre aceștia au fost trimiși în situații de confruntare fără pregătirea specifică unităților specializate.

Aceste probleme, afirmă reprezentanții organizației, sporesc riscurile pentru agenți și complică gestionarea intervențiilor în zonele în care protestele degenerează în violențe.

Premierul Sébastien Lecornu a comunicat în Parlament un bilanț de 937 de polițiști și jandarmi răniți de la începutul mobilizării elevilor. Cifra indică amploarea presiunii asupra forțelor de ordine, însă informațiile prezentate în materialul inițial nu oferă o defalcare completă a leziunilor sau a circumstanțelor în care s-au produs.

Protestele au început în septembrie, pe fondul nemulțumirilor elevilor privind condițiile din sistemul educațional, și s-au extins ulterior în contextul tensiunilor sociale și al criticilor la adresa politicilor guvernamentale.

Pe 17 octombrie, confruntările din orașe precum Paris, Lyon și Marseille au fost însoțite de distrugeri și jafuri. Potrivit informațiilor atribuite de Euronews ministrului Justiției, Gérald Darmanin, în urma violențelor din acea perioadă au fost reținute aproximativ 2.500 de persoane, iar 174 au fost încarcerate.

Gestionarea protestelor a generat critici în ambele direcții. În timp ce sindicatul polițiștilor reclamă riscurile la care ar fi fost expuși agenții, organizații pentru drepturile omului au atras atenția asupra folosirii forței împotriva manifestanților, inclusiv a minorilor.

Organizația ACAT a avertizat asupra riscurilor unor intervenții disproporționate. De asemenea, Inspecția Generală a Poliției Naționale, instituția franceză care investighează posibile abateri ale polițiștilor, a fost sesizată în mai multe cazuri privind presupuse acte de violență comise asupra participanților la manifestații.

În paralel, autoritățile au anunțat măsuri suplimentare de securitate și restricții temporare în anumite zone, cu scopul de a preveni noi incidente. Anchetele privind conduita forțelor de ordine și acuzațiile sindicatului sunt chestiuni distincte, care trebuie evaluate pe baza probelor disponibile.

Tensiunile sociale continuă, iar pentru sâmbătă, 24 octombrie, sunt anunțate noi manifestații. În același timp, confederațiile sindicale pregătesc o mobilizare pentru 5 noiembrie, pe fondul nemulțumirilor legate de puterea de cumpărare și de revendicările sociale.

Lidera CGT, Sophie Binet, a cerut extinderea grevei începând cu 5 noiembrie, potrivit informațiilor prezentate în materialul inițial. Guvernul trebuie să gestioneze atât pregătirile pentru noile proteste, cât și criticile privind modul în care au fost organizate intervențiile anterioare.

Acțiunea anunțată de Alliance Police Nationale deschide o nouă dispută privind responsabilitatea autorităților în gestionarea violențelor. Soluționarea cazului va depinde de examinarea ordinelor transmise, a deciziilor luate în timpul intervențiilor și a probelor care pot confirma sau infirma acuzațiile sindicatului.