Franța se pregătește pentru o mobilizare fără precedent a forțelor de ordine, pe fondul recentelor tulburări sociale și al pagubelor materiale semnificative consemnate în mai multe centre urbane. Liderul de la Palatul Élysée a anunțat introducerea unor restricții severe privind adunările publice, având ca scop prioritar menținerea siguranței cetățenilor și prevenirea escaladării violențelor, conform Reuters.

Președintele francez Emmanuel Macron a precizat că măsurile restrictive vor viza în mod exclusiv evenimentele desfășurate fără aprobarea prealabilă a autorităților. Măsura a fost adoptată pentru a preveni repetarea incidentelor grave și a actelor de vandalism înregistrate în diverse localități. În perioada imediat următoare, structurile de ordine publică vor interveni ferm pentru a opri dezordinea și pentru a asigura protecția spațiilor comerciale, a sediilor instituțiilor publice și a zonelor urbane sensibile.

„Recomandarea generală este să nu se organizeze demonstrații în următoarele zile”, a declarat Macron în cadrul unei reuniuni cu reprezentanții serviciilor de informații.

Cu toate acestea, acțiunile revendicative organizate de sindicate nu vor fi afectate de aceste restricții. Pentru adunările și marșurile desfășurate în cadru legal, autoritățile vor stabili rute alternative de deplasare, astfel încât să se evite blocajele majore și riscurile de securitate.

În cadrul intervențiilor sale, șeful statului francez a plasat responsabilitatea pentru valul de jafuri și distrugeri petrecute pe 17 octombrie pe seama unor grupări extremiste de stânga. Emmanuel Macron a catalogat aceste acțiuni drept violențe rebele care au drept obiectiv destabilizarea și răsturnarea Republicii. Conform declarațiilor sale, pe lângă manifestările motivate politic, infrastructura urbană a fost grav afectată de acte de vandalism și devalizări de magazine, infracțiuni pe care statul le va sancționa cu maximă fermitate.

Pentru manifestațiile deja programate pentru sfârșitul acestei săptămâni, autoritățile franceze au pregătit o operațiune specială de securitate de amploare. Pentru a optimiza resursele disponibile, efectivele de poliție și jandarmerie vor fi degrevate de o parte din sarcinile de pază, urmând să se concentreze pe gestionarea directă a mulțimilor și menținerea ordinii publice.

Atribuțiile de protecție a obiectivelor vor fi preluate temporar de efective din cadrul armatei, mai exact prin intermediul militarilor mobilizați în Operațiunea Sentinelle.

Inițiată în luna ianuarie a anului 2015, această structură include aproximativ 10.000 de cadre militare desfășurate la nivel național, având misiunea principală de a proteja populația împotriva amenințărilor teroriste. Militarii din acest dispozitiv asigură în mod curent paza în proximitatea zonelor cu grad ridicat de risc, cum ar fi lăcașurile de cult, unitățile de învățământ, punctele de atracție turistică, gările și aeroporturile, fiind mobilizați și cu ocazia altor evenimente majore de importanță internațională.