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Luvru ar putea fi închis pentru public. Avertismentul directorului muzeului din Paris

Luvru ar putea fi închis pentru public. Avertismentul directorului muzeului din ParisMuzeul Luvru. Sursă foto: Unsplash
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Din cuprinsul articolului

Muzeul Luvru din Paris ar putea fi închis publicului dacă nu va trece printr-un amplu proces de renovare și modernizare. Avertismentul a fost lansat miercuri, 14 octombrie, de directorul instituției, Christophe Leribault, într-un interviu pentru Le Figaro. Declarația vine cu câteva zile înainte de împlinirea unui an de la furtul bijuteriilor Coroanei franceze, incident în urma căruia conducerea muzeului a început să ia noi măsuri de securitate.

Muzeul Luvru din Paris se confruntă cu probleme legate de starea clădirii și de numărul mare de vizitatori

Directorul Christophe Leribault a avertizat că instituția ar putea ajunge în situația de a nu mai primi publicul dacă nu vor fi realizate lucrări importante de renovare.

„Dacă Luvru nu este reparat, adaptat și transformat, va trebui să-și închidă porțile publicului”, a declarat Christophe Leribault.

Conducerea muzeului consideră că intervențiile asupra clădirii și infrastructurii sunt necesare pentru continuarea activității în condiții corespunzătoare. Printre problemele semnalate se numără degradarea unor părți ale infrastructurii și supraaglomerarea spațiilor destinate vizitatorilor.

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Măsuri de securitate după furtul bijuteriilor Coroanei franceze

Avertismentul directorului apare cu puțin timp înainte de 19 octombrie, când se împlinește un an de la jaful comis la Luvru. Pe 19 octombrie 2025, din muzeu au fost furate bijuterii ale Coroanei franceze. Incidentul a scos în evidență probleme privind securitatea instituției și protejarea colecțiilor.

Christophe Leribault a fost numit la conducerea muzeului în februarie 2026, la câteva luni după furt. De la preluarea funcției, una dintre prioritățile sale a fost îmbunătățirea sistemelor de protecție.

În acest sens, muzeul a început implementarea unui plan de securitate în valoare de 83 de milioane de euro.

Muzeul Luvru

Muzeul Luvru. Sursă foto: Unsplash

Ce lucrări sunt pregătite la Muzeul Luvru

Programul de securitate include modificări privind organizarea personalului responsabil de protecția muzeului, dar și modernizarea echipamentelor de supraveghere. Printre măsurile prevăzute se numără crearea unui post de șef al securității și actualizarea rețelei de camere video.

De asemenea, sunt avute în vedere îmbunătățirea supravegherii perimetrului muzeului și întărirea controlului la punctele de acces. Directorul instituției a atras atenția că aceste măsuri nu pot fi realizate separat de lucrările necesare asupra clădirii.

„Măsurile necesare pentru securizarea muzeului necesită lucrări la clădirea istorică și la infrastructura acesteia”, a transmis Leribault.

Lucrările de renovare sunt considerate necesare atât pentru protejarea patrimoniului, cât și pentru adaptarea muzeului la numărul mare de persoane care îl vizitează. Luvru a primit aproximativ nouă milioane de vizitatori în 2025, fiind unul dintre cele mai frecventate muzee din lume.

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