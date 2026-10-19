Italia, la fel ca Franța, a fost martora unei zile de proteste sâmbătă - unele dintre ele devenind violente - în timp ce unii politicieni italieni au dat vina pe extrema stângă pentru nelegiuiri. Prim-ministrul Giorgia Meloni a recurs la rețelele de socializare pentru a condamna tulburările și a susține forțele de ordine, potrivit Fox News.

Meloni a scris pe X: „Încă o dată, femeile și bărbații din Forțele de Acțiune a trebuit să se confrunte cu violența infractorilor care, chiar și prin grupuri organizate, exploatează demonstrațiile pentru a căuta confruntare și a semăna haos”, a postat ea.

Ea a adăugat: „Pentru că au fost acolo pentru a proteja siguranța cetățenilor, a muncitorilor, a comercianților și a tuturor oamenilor care au dreptul să trăiască în orașul lor fără frică și fără a-l vedea pustiit și incendiat de bande de bandiți”, a continuat ea. „Suntem alături de voi.”

Postarea ei de duminică dimineață a venit după scene de violență între protestatari și poliție, în Italia, cele mai vizibile fiind în fața Catedralei istorice din Milano, cunoscută sub numele de Piazza del Duomo.

Associated Press a relatat că 50 de manifestanți, inclusiv minori, au fost reținuți și cel puțin doi ofițeri de poliție au fost răniți într-un protest care a necesitat tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea, citând agenția de știri LaPresse. Protestarii au jefuit magazine și au spart vitrine în interiorul Galleria Vittorio Emanuele II din Milano, una dintre cele mai faimoase arcade din secolul al XIX-lea din Italia.

Giorgia Meloni deja dăduse vina pentru protestele de sâmbătă seară, postând: „Bandiții care exploatează demonstrațiile pentru a semăna haos, a-i ataca pe cei care asigură securitatea și a ține orașe întregi ostatice... A demonstra este un drept. A da foc orașelor noastre nu este.”

Ea a adăugat un mesaj pentru adversarii săi politici: „Îmi reînnoiesc cererea către opoziție: nu fiți ambigui în această privință. Condamnați fără echivoc aceste acte de violență și lansați un apel clar ca fiecare mobilizare să fie pașnică.”

Meloni a postat că are „un mare respect pentru miile” de persoane care au protestat pașnic și a numit participarea „fundamentul oricărei democrații sănătoase... nu putem ignora ceea ce s-a întâmplat în alte piețe italiene”.

Ea a menționat că la Milano „au fost aruncate pietre asupra forțelor de ordine, ofițerii au fost răniți, au avut loc pagube și acte de violență care au forțat întreruperea procesiunii. La Torino, oamenii au fost opriți purtând pietre de pavaj și ciocane care spargeau geamuri. La Bologna, tulburările au dus la închiderea preventivă a gării”.

„În fața unor astfel de scene, respingerea trebuie să fie unanimă”, a postat Meloni. „Orice ezitare devine justificare. Tăcerea nu este acceptabilă”.

Site-ul de știri Il Sole 24 l-a citat pe Francesco Filini, deputat pentru Fratelli d’Italia și coordonator național al programului, spunând: „Nu mai este tolerabil ca de fiecare dată când extremiștii de stânga ies în stradă, să se desfășoare scene de distrugere organizată. Nu avem de-a face cu simpli demonstranți, ci cu grupuri organizate care plănuiesc violență.”

Demonstrațiile de sâmbătă au fost organizate de Confederazione Generale Italiana del Lavoro, sau CGIL, cel mai vechi sindicat din Italia, cu peste 5 milioane de membri, adesea conectat la partide politice italiene de stânga.

Primarul de centru-stânga al orașului Milano, Giuseppe Sala, a declarat pentru Associated Press: „Motivele protestelor au fost de înțeles. Violența împotriva forțelor de ordine și daunele grave aduse orașului nu sunt justificabile.”

Reuters a relatat că aproximativ 56 de ofițeri de poliție au fost răniți în protestul de la Bologna, citând sindicatul poliției, iar Ministerul de Interne spune că aproximativ 100 de ofițeri au fost răniți și că au fost efectuate aproximativ 30 de arestări în cadrul demonstrației de la Torino.