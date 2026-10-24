Teama de noi violențe îi determină pe locuitorii Parisului să caute soluții pentru a-și proteja locuințele și afacerile. Pe fondul protestelor care au provocat distrugeri în mai multe orașe din Franța, magazinele specializate au înregistrat o creștere a cererii pentru produse de autoapărare, precum spray-urile cu piper și recipientele cu gaz lacrimogen, potrivit Reuters.

În centrul capitalei franceze, unii comercianți și-au consolidat măsurile de securitate, iar proprietarii magazinelor au început să își protejeze vitrinele și intrările de eventuale noi incidente.

Franța s-a confruntat weekendul trecut cu unele dintre cele mai grave tulburări sociale din ultimii ani. Manifestațiile organizate pe fondul nemulțumirilor legate de scumpiri și de deteriorarea serviciilor publice au degenerat în violențe.

O primărie a fost incendiată, mai multe magazine au fost jefuite, iar clădiri au fost acoperite cu graffiti. În unele orașe, grupuri violente s-au confruntat cu forțele de ordine.

Pentru sâmbătă, poliția a autorizat la Paris o manifestație sindicală, respingând solicitările de organizare a unor mitinguri depuse de principalul sindicat studențesc din Franța, UNEF, și de mișcarea „Vestele Galbene”.

Autoritățile au anunțat măsuri suplimentare de securitate, în încercarea de a preveni repetarea incidentelor din weekendul precedent.

La magazinul „Armurerie de la Bourse”, situat în centrul Parisului, proprietarul Yves Gollety a observat o creștere importantă a cererii pentru produse de autoapărare, începând de săptămâna trecută.

Acesta a povestit că magazine aflate la aproximativ 30 de metri distanță au fost jefuite, iar obloanele lor au fost smulse în timpul violențelor.

„Este prima dată când observăm o astfel de creştere, şi asta în rândul tuturor segmentelor populaţiei”, a spus Gollety, adăugând că printre clienții săi se numără comercianți, proprietari de restaurante și persoane fizice.

„Oamenii au suferit traume fizice şi sunt speriaţi”, a arătat el.

Printre produsele cele mai căutate se numără spray-urile cu piper și recipientele cu gaz lacrimogen. Gollety, care conduce și asociația națională a armurierilor, a declarat pentru publicația franceză Le Parisien că numărul comenzilor a crescut de zece ori.

Potrivit acestuia, legislația franceză permite cetățenilor să cumpere doar recipiente de capacitate mică, sub 100 de mililitri, pentru produsele menționate.

Creșterea temerilor privind siguranța personală a stârnit îngrijorări și în rândul reprezentanților mediului de afaceri. Alain Di Crescenzo, președintele Camerei de Comerț din Franța, le-a cerut comercianților să nu încerce să își apere singuri afacerile folosind arme.

Într-o intervenție la postul de radio Europe 1, acesta a spus că a văzut comercianți care își procurau bâte de baseball, răngi și puști de vânătoare.

„Este extrem de îngrijorător”, a spus el.

„Nu este treaba lor să facă asta… Ar adăuga suferinţă peste suferinţă”, a comentat Di Crescenzo.

„Poliţia trebuie lăsată să-şi facă treaba şi recomand prudenţă maximă”, a adăugat el.

Un comerciant de motociclete și scutere din arondismentul 15 al Parisului a declarat pentru Reuters că a cumpărat trei recipiente mari cu gaz lacrimogen și unul mai mic, pentru a-și proteja afacerea.

„Poţi fi luat prin surprindere, oamenii putând sosi fără niciun avertisment prealabil. Aşa că trebuie să fii pregătit”, a spus comerciantul, care a cerut să nu îi fie dezvăluită identitatea.

Un alt bărbat, angajat în domeniul financiar, în vârstă de 58 de ani, a vizitat magazinul lui Gollety pentru a se interesa de opțiunile disponibile. Deși nu a cumpărat nimic, acesta a spus că ia în calcul măsuri pentru a-și spori siguranța.

„Având în vedere ce s-a întâmplat săptămâna trecută şi riscul ca acest lucru să se repete weekendul viitor, aş prefera să fiu prudent şi să mă protejez”, a explicat el, adăugând că are de mult timp sentimentul că nu se simte în siguranță.

„Mă gândesc la asta de mult timp şi cred că voi lua unele măsuri”, a spus acesta.

Într-o altă zonă a capitalei, Yvan Weiss, proprietarul unei firme de consultanță financiară, a ales să își protejeze vitrinele prin instalarea unor obloane metalice mecanice. El a luat în calcul și achiziționarea unor produse de autoapărare, dar a renunțat la această idee.

Autoritățile franceze au promis măsuri de securitate mai stricte pentru manifestațiile de sâmbătă. Guvernul a anunțat mobilizarea a 70.000 de polițiști, sprijiniți de unități specializate, pentru a preveni noi violențe.

Creșterea cererii pentru produse de autoapărare și măsurile luate de comercianți reflectă îngrijorarea provocată de incidentele recente. În timp ce unii proprietari caută mijloace pentru a-și proteja bunurile, reprezentanții mediului de afaceri insistă că menținerea ordinii publice trebuie să rămână responsabilitatea forțelor de ordine.