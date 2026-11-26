Operațiunile de sabotaj orchestrate de Moscova pe teritoriul european capătă o amploare tot mai mare, generând pericolul real al unui incident soldat cu numeroase victime. Conform unui raport publicat joi de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS), un reputat think tank internațional, serviciile rusești ar avea în vizor obiective strategice precum căile ferate, aeroporturile și rețelele de energie. Deși Germania și Polonia reprezintă principalele ținte ale acestei ofensive, România se află, la rândul ei, pe lista statelor afectate, conform CNN.

Analiștii atrag atenția că, în ciuda faptului că autoritățile de pe continent reușesc tot mai des să blocheze aceste comploturi, măsurile luate până în prezent nu au reușit să tempereze acțiunile Kremlinului. Documentul conturează patru direcții posibile de evoluție a acestei amenințări până în anul 2029, luând în calcul inclusiv scenariul unui armistițiu în Ucraina.

Fără a fi angajată într-o confruntare militară directă cu un alt stat european în afara Ucrainei, Rusia poartă un război prin interpuși menit să erodeze susținerea acordată Kievului de către partenerii occidentali, subliniază documentul. Studiul, denumit „Războiul neconvenţional al Rusiei împotriva Europei: sabotaj, descurajare şi scenarii de viitor” și semnat de cercetătorii Charlie Edwards, Tom Field și Zoe Lambert, evaluează incidentele atribuite Moscovei pe continent în intervalul ianuarie 2022 - septembrie 2026.

Datele IISS arată că, în ultimul an, Rusia a apelat tot mai frecvent la acte de sabotaj, numărul atacurilor cu explozibili și al incendierilor intenționate fiind aproape dublu față de perioadele anterioare. Această escaladare amplifică riscul producerii unor victime în masă. Moscova își diversifică tacticile, apelând la metode mai complexe și la operatori mai bine instruiți, ceea ce face ca probabilitatea unui dezastru major — provocat fie intenționat, fie dintr-o eroare de calcul — să fie în continuă creștere. Un astfel de eveniment ar putea declanșa cereri de ripostă și ar putea crea fisuri între guvernele europene, avertizează raportul citat de CNN.

Germania și Polonia, state ale căror capacități industriale și rețele logistice sunt vitale pentru aprovizionarea Ucrainei, au suportat cel mai mare număr de atacuri. Peste jumătate dintre incidentele consemnate între octombrie 2025 și septembrie 2026 s-au produs pe teritoriul acestor două țări.

Doar în Polonia au fost raportate 29 de acțiuni asociate Rusiei în acest interval. Printre acestea se numără un incident din noiembrie 2025, când o încărcătură explozivă a deteriorat o linie feroviară ce conectează Varșovia de frontiera ucraineană. Chiar dacă nu s-au înregistrat răniți, premierul polonez Donald Tusk a precizat ulterior că deflagrația a avut, cel mai probabil, scopul de a deraia și distruge o garnitură de tren.

„Atacurile s-au concentrat asupra sectoarelor critice pentru efortul de război al Ucrainei, în timp ce atacurile asupra infrastructurii publice şi a locaţiilor de mare vizibilitate par, de asemenea, să aibă scopul de a submina încrederea publicului şi sprijinul acordat Ucrainei”, precizează autorii studiului.

Publicarea analizei vine la scurt timp după ce Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump și trimis special pentru negocierile ruso-ucrainene, a apreciat așa-zisa „reținere” de care ar da dovadă Vladimir Putin în conflictul ce durează de peste patru ani. „A fost de acord să nu folosească arme nucleare, ceea ce, evident, este un lucru important”, a afirmat Kushner în cadrul unui podcast moderat de Mathias Döpfner, CEO al grupului Axel Springer, difuzat miercuri. Cu toate acestea, specialiștii IISS contrazic această perspectivă, subliniind că pericolul imediat la adresa securității europene nu este cel nuclear, ci acest „război neconvențional”.

În paralel, Kushner a criticat statele europene pentru prelungirea conflictului, susținând că retorica și acțiunile „provocatoare” ale liderilor de pe continent l-au determinat pe liderul de la Kremlin să adopte o poziție defensivă. „Punctul său de vedere este că nu vede că (europenii) sunt pregătiţi pentru pace. El crede că aceştia doresc înfrângerea strategică a Rusiei”, a adăugat Kushner în emisiunea „MD Meets”.

Pe teren, însă, serviciile secrete rusești au reușit să formeze o rețea de operatori care devin tot mai abili, utilizând „metode mai complexe, inclusiv dispozitive explozive improvizate echipate cu cronometre şi detonatoare”, conform datelor din raport.

Deși autoritățile europene au arestat mai mulți executanți, au expulzat diplomați ruși suspectați de spionaj și au închis diverse consulate, aceste măsuri nu au oprit ofensiva Moscovei. „Nu există dovezi clare că aceste măsuri au făcut din sabotaj un instrument mai puţin atractiv al politicii Kremlinului”, arată documentul. Nici rețeaua de agenți recrutați nu pare intimidată, ritmul atacurilor rămânând constant. „Arestările impun costuri agenţilor, dar până în prezent nu şi serviciilor de informaţii ruse care îi dirijează şi le facilitează acţiunile”, subliniază experții.

Valurile simultane de incidente înregistrate pe continent indică o coordonare centralizată de la Moscova. Strategia Kremlinului operează pe două paliere: la nivel tactic, urmărește blocarea sau întârzierea transporturilor către Ucraina, iar la nivel strategic, vizează creșterea costurilor economice și politice ale acestui sprijin, până în punctul în care guvernele europene nu îl vor mai putea susține.

Potrivit statisticilor institutului londonez, între octombrie 2025 și septembrie 2026, 28% dintre atacuri au vizat industria de apărare, 22% infrastructura de transport, iar 7% sectorul energetic. Analiștii anticipează că aceste trei domenii vor rămâne ținte prioritare, în special acolo unde sunt implicate direct în susținerea Kievului.

Germania și Polonia continuă să fie cele mai expuse state încă din februarie 2022, datorită rolului lor cheie în tranzitul de echipamente și ajutoare. În Polonia, din cele 29 de incidente raportate în ultimul an, 16 au dus la reținerea suspecților. O presiune ridicată se resimte și în țările baltice, unde au fost consemnate 18 incidente în aceeași perioadă.

România este inclusă și ea în evidențele IISS, un grafic din raport indicând un total de 11 incidente asociate operațiunilor rusești în intervalul ianuarie 2022 - septembrie 2026. Țintele au inclus obiective energetice, militare, de transport și instituții guvernamentale.

Raportul menționează explicit tentativa de atac din octombrie 2025 de la sediul din București al companiei ucrainene de curierat Nova Post, unde forțele de ordine au dezamorsat două dispozitive incendiare. Conform anchetatorilor, acestea au fost amplasate de doi cetățeni ucraineni recrutați de serviciile secrete de la Moscova.

De asemenea, analiza amintește episodul din lunile iulie și august 2025, când loturi de țiței destinate rafinăriilor din România, Cehia și Italia au fost contaminate cu cloruri organice, substanțe capabile să distrugă instalațiile de rafinare. Deși surse citate în presă și preluate de IISS au indicat că autoritățile de la București au bănuit o acțiune de sabotaj rusesc, Guvernul român nu a formulat o acuzație oficială la adresa Moscovei. Totodată, România se numără printre statele care, începând cu 2024, au continuat să expulzeze diplomați și oficiali ruși.

Cercetătorii IISS împart executanții acestor operațiuni în trei categorii distincte:

Persoane fără pregătire militară sau informativă, recrutate masiv (adesea din rândul infractorilor sau al persoanelor vulnerabile financiar, contactate online), care uneori nici nu știu în beneficiul cui acționează.

Operatori cu un grad mediu de instruire, capabili să execute misiuni mai sofisticate.

Ofițeri de carieră ai serviciilor rusești, implicați direct doar în cazul unor obiective de importanță majoră.

Deși majoritatea acțiunilor sunt încă realizate de amatori, experții semnalează apariția tot mai frecventă a celei de-a doua categorii, semn că Moscova fie recrutează oameni mai competenți, fie le oferă asistență tehnică avansată. Chiar dacă sute de spioni ruși au fost expulzați din Europa începând cu 2018, aparatul informativ al Kremlinului își păstrează capacitatea de a organiza operațiuni pe continent, înlocuind rapid agenții capturați.

Până în acest moment, incidentele catalogate drept sabotaj nu au provocat decese, însă pericolul unor pierderi de vieți omenești este tot mai mare, mai ales în transportul feroviar. Tentativele precum cea din Polonia, din noiembrie 2025, arată că organizatorii sunt dispuși să pună în pericol civilii.

„Riscul cel mai grav nu este o creştere a numărului total de incidente, ci ca o singură operaţiune de sabotaj să provoace numeroase victime sau perturbări de lungă durată – fie în mod deliberat, fie ca urmare a unei erori de calcul”, atrag atenția autorii documentului.

În ciuda atacurilor și tentativelor de sabotaj înregistrate în state precum România, Estonia și Lituania, guvernele vizate au evitat până acum să traseze linii roșii clare, prioritatea lor fiind prevenirea unei escaladări directe a conflictului.

Deși au generat costuri suplimentare de securitate, pagube materiale și blocaje temporare în transporturi, acțiunile rusești nu și-au atins scopul principal: fluxul de armament și fonduri către Ucraina nu a scăzut, iar statele europene nu și-au retras sprijinul politic. Dimpotrivă, datele IISS arată că bugetele europene pentru apărare au crescut în termeni reali cu 12,6% în 2025, menținând ritmul din 2024, în timp ce Rusia a înregistrat un avans de doar 3%.

Alianța Nord-Atlantică și-a intensificat misiunile de supraveghere în Marea Baltică și pe flancul estic, iar Uniunea Europeană a implementat noi strategii pentru întărirea apărării și pregătirea populației pentru situații de urgență. Cu toate acestea, Europa nu a găsit încă formula prin care să descurajeze definitiv Moscova, conflictul transformându-se într-un război neconvențional de uzură, fără un câștigător evident.

Pentru a evalua evoluția situației până în 2029, cercetătorii IISS au utilizat platforma de inteligență artificială Hinsley, specializată în prognoze geopolitice. Autorii precizează că aceste patru scenarii sunt evoluții posibile, nu certitudini, și se pot suprapune:

Continuarea războiului de uzură la nivel continental Rusia menține o campanie dispersată de hărțuire și sabotaj, combinând incendierile cu atacurile cibernetice, bruierea sistemelor GPS și utilizarea dronelor. Deși pagubele individuale sunt reduse, efectul cumulativ crește factura de securitate a Europei și menține o stare permanentă de alertă. Totuși, sprijinul pentru Kiev nu cedează, iar presiunea exercitată de Kremlin ajunge să consolideze solidaritatea europeană.

În situația în care, la finalul anului 2029, un acord de încetare a focului în Ucraina este activ de cel puțin un an, Moscova reduce atacurile vizibile. În paralel, însă, își continuă recrutările, dezvoltă paravane comerciale și caută breșe în infrastructura fizică și digitală a Europei pentru operațiuni viitoare. Această acalmie aparentă ar putea tenta unele guverne să reia relațiile normale cu Rusia și să taie bugetele de securitate, în pofida avertismentelor serviciilor de informații că intențiile ostile ale Kremlinului rămân neschimbate.

Moscova își concentrează resursele asupra coridoarelor de transport și producție care leagă Germania de flancul estic al Alianței, vizând inclusiv tranzitul prin Cehia, Slovacia, statele baltice și porturile de la Marea Nordului. Întârzierile repetate afectează livrările militare, iar riscurile ridicate determină unele companii private să evite contractele din industria de apărare. Ca reacție, guvernele europene aleg să investească masiv în securizarea infrastructurii și să își coordoneze mai strâns acțiunile.

Kremlinul intensifică acțiunile hibride în nordul Norvegiei, Marea Norvegiei și zonele de acces spre Atlanticul de Nord. Prin atacuri cibernetice, misiuni de recunoaștere și incidente greu de atribuit, Rusia încearcă să creeze nesiguranță privind cablurile de comunicații, rutele energetice și mobilitatea trupelor aliate. Scopul este de a forța NATO să își disperseze resursele navale și aeriene pentru paza infrastructurii civile, ceea ce ar putea însă determina Alianța să își sporească prezența militară în regiune.

Marea provocare pentru liderii europeni constă în transformarea anchetelor punctuale într-o strategie coerentă care să blocheze finanțarea, recrutarea și coordonarea rețelelor rusești pe termen lung.

Experții IISS subliniază că expulzările diplomatice și condamnările publice nu sunt suficiente. Aceștia recomandă ca statele europene, în special membrii NATO, să definească și să comunice deschis pragurile de gravitate care vor atrage automat măsuri ferme de ripostă.

În plus, raportul sugerează ca Occidentul să aplice sancțiuni și măsuri directe împotriva structurilor de informații rusești, nu doar împotriva executanților ușor de înlocuit, și să distribuie echitabil sarcina protejării rutelor de aprovizionare către Ucraina, astfel încât povara să nu cadă exclusiv pe umerii Germaniei și Poloniei. Deși greu de coordonat, această abordare colectivă este considerată mult mai sigură decât reacțiile fragmentate din prezent, conchid specialiștii.