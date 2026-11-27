Revenirea sportivilor ruși în competițiile internaționale ridică semne de întrebare majore în privința integrității competițiilor. Președintele Agenției Mondiale Antidoping (WADA), Witold Banka, atrage atenția că este nevoie de un program riguros de testare pentru a garanta că aceștia sunt curați, subliniind că încrederea în sistemul antidoping din Rusia rămâne la un nivel foarte scăzut, conform Reuters.

Declarațiile oficialului vin într-un context tensionat, marcat atât de războiul din Ucraina, cât și de istoricul controversat al Rusiei în materie de dopaj. După invazia declanșată de Moscova în februarie 2022, Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a recomandat federațiilor sportive excluderea sportivilor și oficialilor ruși din competiții.

Ulterior, CIO a suspendat Comitetul Olimpic Rus, după ce acesta a recunoscut structuri sportive din teritoriile ucrainene ocupate. Suspendarea a fost însă ridicată provizoriu în luna iulie, iar tot mai multe federații internaționale au început să le permită sportivilor ruși să revină în întreceri.

Problemele Rusiei cu dopajul nu sunt însă recente. Peste 100 de sportivi ruși au fost excluși de la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016, în urma unei anchete care a scos la iveală un sistem de dopaj coordonat la nivel de stat. Drept consecință, sportivii ruși declarați eligibili au fost obligați să concureze fără steag și fără imn la edițiile Jocurilor Olimpice de la PyeongChang (2018), Tokyo (2021) și Beijing (2022).

În prezent, Agenția Antidoping a Rusiei, RUSADA, continuă să fie declarată neconformă cu Codul Mondial Antidoping.

În urma ședinței Consiliului de administrație al WADA, desfășurate joi la Astana, în Kazahstan, Witold Banka a explicat că vigilența este esențială în orice sistem antidoping, însă în cazul Rusiei se impune o prudență suplimentară.

„Nu poţi avea niciodată încredere deplină când vine vorba de politica antidoping”, a declarat el pentru Reuters. „Trebuie să ai o încredere limitată, mai ales ţinând cont de tot ce s-a întâmplat în trecut. Din partea noastră, această încredere este foarte limitată în ceea ce priveşte Agenţia Antidoping din Rusia.”

Pentru a elimina suspiciunile, șeful WADA mizează pe implicarea Agenției Internaționale de Testare (ITA), un organism independent care gestionează programe antidoping la nivel global. Banka se așteaptă ca ITA să implementeze un regim strict de monitorizare a sportivilor ruși, atât la turneele internaționale, cât și prin controale efectuate direct pe teritoriul Rusiei.

„Cu cât vor fi efectuate mai multe teste de către agenţii independente precum ITA asupra sportivilor ruşi, cu atât mai mult le putem spune sportivilor că ar trebui să aibă încredere că cei care se întorc sunt testaţi corespunzător”, a mai precizat oficialul.

Pentru ca RUSADA să își recapete statutul de conformitate, inspectorii WADA trebuie să desfășoare un audit direct la sediul din Moscova. Situația de securitate generată de conflictul militar face însă imposibilă, pentru moment, o astfel de misiune.

„Nu vă pot spune când anume vom putea trimite experţii noştri să efectueze auditul”, a recunoscut Banka. „Este foarte dificil să trimitem echipa acolo unde aterizează dronele, în Moscova.”

Președintele WADA a subliniat că instituția pe care o conduce poartă întreaga responsabilitate pentru siguranța propriilor angajați și nu își poate asuma riscuri, chiar dacă autoritățile ruse dau asigurări că deplasarea s-ar putea desfășura în condiții de securitate.

În același context, Witold Banka a transmis un avertisment general tuturor sportivilor de performanță, reamintindu-le că au obligația de a cunoaște și respecta fără excepție regulamentele antidoping.

Declarația vine la scurt timp după ce Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis l-a acuzat miercuri pe tenismenul francez Arthur Rinderknech că a refuzat să se supună unui control antidoping. Sportivul respinge acuzațiile și susține că va fi achitat de către tribunal.

Fără a face referire directă la acest dosar, șeful WADA a punctat că necunoașterea procedurilor nu poate fi invocată drept justificare.

„Odată ce eşti sportiv profesionist, ai îndatoriri şi responsabilităţi”, a afirmat Banka, adăugând că „nu există nicio scuză” pentru încălcarea regulilor. „Trebuie să fii la curent cu procedurile. Avem programe educaţionale foarte solide pentru fiecare sportiv care concurează la nivel internaţional.”