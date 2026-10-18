Marele premiu la Joker a fost câștigat. Cât a costat biletul norocos
- Bianca Ion
- 18 octombrie 2026, 22:11
Marele premiu la Joker a fost câștigat la extragerea de duminică, 18 octombrie 2026. Potrivit Loteriei Române, valoarea câștigului este de 10.004.076,02 lei, echivalentul a peste 1,87 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat online, prin intermediul platformei bilete.loto.ro, iar costul total al acestuia a fost de 987,50 de lei.
Cum a fost completat biletul câștigător la Joker
Potrivit informațiilor transmise de Loteria Română, câștigătorul a utilizat două scheme reduse pentru completarea biletului.
În zona A a fost selectată schema redusă cu codul 12, iar în zona B a fost folosită schema redusă cu codul 45.
În total, biletul a cuprins 123 de variante pentru Joker și o variantă pentru Noroc Plus.
Cu acest bilet, jucătorul a reușit să câștige premiul de categoria I, care depășește 10 milioane de lei.
Al treilea premiu de categoria I la Joker în 2026
Câștigul înregistrat duminică este al treilea premiu de categoria I acordat la Joker de la începutul anului 2026.
Anterior, marele premiu fusese câștigat la tragerea din 14 iunie, când valoarea acestuia a fost de 3.565.252,21 lei.
Conform regulamentului jocurilor loto, persoana care a câștigat premiul de duminică trebuie să îl revendice în termen de 90 de zile de la data extragerii.
Numerele câștigătoare la Loto, duminică, 18 octombrie 2026
La extragerile organizate de Loteria Română au fost înregistrate următoarele rezultate:
- Joker: 16, 19, 26, 45, 30 (+13)
- Noroc Plus: 3, 4, 6, 1, 7, 7
- Loto 5/40: 7, 37, 25, 31, 21, 13
- Super Noroc: 1, 2, 0, 2, 3, 9
- Noroc: 6, 8, 0, 8, 5, 5, 7
- Loto 6/49: 38, 19, 42, 31, 22, 49
Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49, câștigat în august
Un alt câștig important din acest an a fost înregistrat la tragerea Loto 6/49 din 13 august 2026.
Atunci, premiul de categoria I a ajuns la 52,83 milioane de lei, adică peste 10 milioane de euro, fiind cel mai mare din istoria jocului.
Spre deosebire de câștigătorul premiului Joker de duminică, persoana care a obținut marele premiu la Loto 6/49 a jucat o singură variantă simplă.
Biletul a costat 8,50 lei, iar numerele extrase au fost 45, 12, 13, 44, 36 și 37.