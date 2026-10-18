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Marele premiu la Joker a fost câștigat. Cât a costat biletul norocos

Marele premiu la Joker a fost câștigat. Cât a costat biletul norocosPremiu Loto. Sursă foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Marele premiu la Joker a fost câștigat la extragerea de duminică, 18 octombrie 2026. Potrivit Loteriei Române, valoarea câștigului este de 10.004.076,02 lei, echivalentul a peste 1,87 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat online, prin intermediul platformei bilete.loto.ro, iar costul total al acestuia a fost de 987,50 de lei.

Cum a fost completat biletul câștigător la Joker

Potrivit informațiilor transmise de Loteria Română, câștigătorul a utilizat două scheme reduse pentru completarea biletului.

În zona A a fost selectată schema redusă cu codul 12, iar în zona B a fost folosită schema redusă cu codul 45.

În total, biletul a cuprins 123 de variante pentru Joker și o variantă pentru Noroc Plus.

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Cu acest bilet, jucătorul a reușit să câștige premiul de categoria I, care depășește 10 milioane de lei.

Al treilea premiu de categoria I la Joker în 2026

Câștigul înregistrat duminică este al treilea premiu de categoria I acordat la Joker de la începutul anului 2026.

Anterior, marele premiu fusese câștigat la tragerea din 14 iunie, când valoarea acestuia a fost de 3.565.252,21 lei.

Conform regulamentului jocurilor loto, persoana care a câștigat premiul de duminică trebuie să îl revendice în termen de 90 de zile de la data extragerii.

Loteria Română

Loteria Română. Sursa foto: EVZ

Numerele câștigătoare la Loto, duminică, 18 octombrie 2026

La extragerile organizate de Loteria Română au fost înregistrate următoarele rezultate:

  • Joker: 16, 19, 26, 45, 30 (+13)
  • Noroc Plus: 3, 4, 6, 1, 7, 7
  • Loto 5/40: 7, 37, 25, 31, 21, 13
  • Super Noroc: 1, 2, 0, 2, 3, 9
  • Noroc: 6, 8, 0, 8, 5, 5, 7
  • Loto 6/49: 38, 19, 42, 31, 22, 49

Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49, câștigat în august

Un alt câștig important din acest an a fost înregistrat la tragerea Loto 6/49 din 13 august 2026.

Atunci, premiul de categoria I a ajuns la 52,83 milioane de lei, adică peste 10 milioane de euro, fiind cel mai mare din istoria jocului.

Spre deosebire de câștigătorul premiului Joker de duminică, persoana care a obținut marele premiu la Loto 6/49 a jucat o singură variantă simplă.

Biletul a costat 8,50 lei, iar numerele extrase au fost 45, 12, 13, 44, 36 și 37.

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