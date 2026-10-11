Un report de peste 13,63 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 2,54 milioane de euro, este pus în joc duminică, 11 octombrie 2026, la categoria I a jocului Loto 6/49. La Joker, premiul de la categoria I depășește 9 milioane de lei, respectiv 1,68 milioane de euro, potrivit datelor anunțate de Loteria Română.

Jucătorii pot participa duminică la extragerile pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reporturile acumulate la mai multe categorii mențin în atenție principalele jocuri ale Loteriei Române, după ce extragerile de joi, 8 octombrie, au adus peste 15.000 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,47 milioane de lei.

La Loto 6/49, reportul de la categoria I a depășit 13,63 milioane de lei. Suma reprezintă unul dintre principalele premii aflate în joc la extragerea programată duminică, 11 octombrie.

La Joker, categoria I are un report de peste 9 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 1,68 milioane de euro. Cele două jocuri concentrează astfel cele mai mari sume anunțate pentru categoria I în cadrul extragerilor de duminică.

Și celelalte jocuri incluse în programul Loteriei Române au reporturi acumulate.

La Noroc, reportul cumulat ajunge la aproximativ 2,41 milioane de lei, echivalentul a peste 450.700 de euro. În cazul Noroc Plus, suma acumulată depășește 189.200 de lei, respectiv aproximativ 35.400 de euro.

La Joker, categoria a II-a, reportul este de peste 49.400 de lei, potrivit informațiilor comunicate de organizator.

La Loto 5/40, categoria I are un report de peste 2,31 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 432.900 de euro.

Totodată, la Super Noroc, reportul de la categoria I depășește 473.400 de lei, adică peste 88.500 de euro.

Sumele anunțate reflectă reporturile existente înaintea tragerilor din 11 octombrie. Valoarea premiilor care vor fi acordate depinde de rezultatele extragerilor și de regulile specifice fiecărui joc.

La tragerile loto organizate joi, 8 octombrie 2026, Loteria Română a acordat peste 15.000 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 1,47 milioane de lei.

Noile extrageri de duminică includ toate cele șase jocuri anunțate de organizator: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reporturile prezentate reprezintă sumele acumulate la categoriile menționate înaintea desfășurării tragerilor.