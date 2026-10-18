Loteria Română a organizat duminică, 18 octombrie 2026, tragerile speciale Loto ale toamnei, cu fonduri de câștiguri suplimentate pentru trei dintre jocurile principale. La Loto 6/49, reportul categoriei I depășește 15,51 milioane de lei, echivalentul a peste 2,90 milioane de euro.

Tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 și ale jocurilor complementare Noroc, Noroc Plus și Super Noroc au loc duminică, 18 octombrie, în cadrul unei ediții speciale organizate de Loteria Română.

Pentru această extragere, instituția a anunțat suplimentarea fondurilor de câștiguri de la categoria I pentru Loto 6/49, Joker și Loto 5/40. Premiile disponibile includ reporturi de milioane de lei, acumulate în urma tragerilor precedente.

Noroc Plus: 3, 4, 6, 1, 7, 7

Loto 5 din 40: 7, 37, 25, 31, 21, 13 Super Noroc: 1, 2, 0, 2, 3, 9 Noroc: 6, 8, 0, 8, 5, 5, 7 Loto 6 din 49: 38, 19, 42, 31, 22, 49

La Loto 6/49, categoria I, reportul acumulat înaintea extragerii de duminică a ajuns la peste 15,51 milioane de lei, adică mai mult de 2,90 milioane de euro. La jocul complementar Noroc este disponibil un report cumulat care depășește 1,27 milioane de lei, echivalentul a peste 239.700 de euro.

Premii importante sunt disponibile și la Joker. La categoria I, reportul depășește 9,57 milioane de lei, reprezentând peste 1,79 milioane de euro. În plus, la categoria a II-a, suma reportată este de peste 173.600 de lei.

Pentru Loto 5/40, reportul categoriei I se ridică la peste 70.300 de lei, în timp ce la Super Noroc suma cumulată depășește 492.400 de lei, echivalentul a peste 92.200 de euro. Valoarea totală a acestor reporturi depășește 27 de milioane de lei, înainte de suplimentările și fondurile aferente noilor trageri.

Cu ocazia tragerilor speciale ale toamnei, Loteria Română a anunțat majorarea fondurilor de câștiguri pentru categoria I la trei jocuri.

Suplimentările sunt următoarele:

Loto 6/49: 100.000 de lei

Joker: 50.000 de lei

Loto 5/40: 25.000 de lei

Suma totală alocată suplimentar de Loteria Română este de 175.000 de lei.

Fondurile se adaugă sumelor disponibile pentru tragerile de duminică, potrivit informațiilor publicate de Loteria Română.

Ultimul mare premiu acordat la categoria I a jocului Loto 6/49 a fost câștigat pe 13 august 2026.

Valoarea acestuia a fost de 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro, reprezentând cel mai mare câștig înregistrat în istoria jocului.

Premiul a fost obținut cu un bilet completat cu o singură variantă simplă, pentru care câștigătorul a plătit 8,5 lei.

Numerele extrase la tragerea din 13 august au fost 45, 12, 13, 44, 36 și 37.

Persoanele care vor să participe la tragerile speciale Loto ale toamnei trebuie să își înregistreze variantele până duminică, 18 octombrie, la ora 16:00.

După această oră, participarea la extragerile programate pentru aceeași zi se încheie.

Prețurile variantelor simple pentru ediția specială sunt:

Loto 6/49: 9 lei

Joker: 8 lei

Loto 5/40: 6 lei

Noroc: 4 lei

Noroc Plus: 3 lei

Super Noroc: 2 lei

Tarifele pentru cele trei jocuri principale sunt valabile pentru extragerea specială din 18 octombrie. Începând cu următoarele trageri, prețurile variantelor simple vor reveni la valorile obișnuite, conform regulamentului acestei ediții.

Tragerile speciale din 18 octombrie 2026 vor începe la ora 18:30.

Extragerea numerelor va fi transmisă în direct de România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”.

Numerele câștigătoare pentru 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc vor putea fi consultate după desfășurarea extragerilor.