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Cine e românul care a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Biletul norocos a costat doar 24,50 de lei

Cine e românul care a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Biletul norocos a costat doar 24,50 de leiloto / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Un bărbat din județul Prahova, în vârstă de aproximativ 50 de ani, și-a ridicat luni, 26 octombrie, premiul de peste 17,76 milioane de lei câștigat la Loto 6/49. Jucătorul a obținut suma cu un bilet cumpărat online, după mai bine de 20 de ani în care a participat la extragerile Loteriei Române.

Câștigătorul premiului de categoria I la Loto 6/49 s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române pentru a intra în posesia banilor. Bărbatul a plătit doar 24,50 de lei pentru biletul care i-a adus un câștig de peste 3,32 milioane de euro.

Premiul a fost obținut la extragerea din 22 octombrie, iar valoarea exactă a acestuia este de 17.760.754,40 de lei.

Cum a câștigat peste 17,7 milioane de lei la Loto 6/49

Potrivit informațiilor anunțate de Loteria Română, biletul câștigător a fost achiziționat prin intermediul unei aplicații mobile. Jucătorul a completat trei variante simple la Loto 6/49, pentru care a achitat în total 24,50 de lei.

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Bărbatul folosea deja de câțiva ani platformele online pentru a participa la extrageri. Acesta nu obișnuia să schimbe numerele de pe bilete, ci a continuat să joace aceleași combinații.

Numerele alese aveau o semnificație personală pentru câștigător, motiv pentru care a decis să le păstreze de-a lungul timpului.

Bilet Loto

Bilet Loto. Sursa Foto: Arhiva EVZ

Cine este bărbatul care a devenit milionar la Loto

Noul câștigător al marelui premiu locuiește în județul Prahova și are aproximativ 50 de ani. Acesta le-a spus reprezentanților Loteriei Române că joacă de mai bine de două decenii.

Deși a participat constant la extrageri, până la tragerea din 22 octombrie nu obținuse premii importante. Bărbatul a declarat că, în toți acești ani, a avut parte numai de câștiguri de valori mici.

„Am perseverat și am sperat că voi câștiga”

După ce s-a prezentat la sediul Loteriei Române pentru a-și revendica premiul, acesta a transmis un mesaj celorlalți jucători.

„Am perseverat și am sperat că voi câștiga. Aveți încredere, jucați în continuare, așa cum voi face și eu!”, a declarat acesta, potrivit Loteriei Române.

Bărbatul a afirmat că nu intenționează să renunțe la jocurile loto, chiar dacă a câștigat deja peste 17,7 milioane de lei. În ceea ce privește identitatea sa, câștigătorul a solicitat să rămână anonim. Prin urmare, Loteria Română nu îi va face public numele.

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