Update 19:03. Numerele extrase la Loto joi, 5 noiembrie 2026, sunt următoarele:

Loto 6/49: 2, 29, 33, 18, 22, 38

Noroc: 8, 9, 8, 7, 9, 4, 1

Joker: 44, 39, 7, 30, 34 + 13

Noroc Plus: 3, 2, 9, 6, 8, 7

Loto 5/40: 4, 17, 30, 5, 9, 21

Super Noroc: 2, 2, 5, 7, 3, 9

Loteria Română organizează joi, 5 noiembrie 2026, noi trageri Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La principalul joc loto, reportul pentru categoria I depășește 2,86 milioane de lei. La extragerile precedente, desfășurate duminică, 1 noiembrie, au fost acordate peste 21.500 de premii, cu o valoare totală de peste 1,88 milioane de lei.

Pentru tragerea Loto 6/49 de joi, 5 noiembrie, premiul de categoria I are un report de peste 2,86 milioane de lei, echivalentul a peste 536.600 de euro.

La Noroc, suma acumulată și disponibilă pentru câștigători depășește 1,79 milioane de lei, respectiv peste 336.300 de euro.

Premii importante sunt disponibile și la Joker. La categoria I, reportul a ajuns la peste 1,12 milioane de lei, echivalentul a peste 211.500 de euro. Pentru categoria a II-a, suma pusă în joc depășește 434.400 de lei, adică peste 81.300 de euro.

La Noroc Plus, categoria I, reportul acumulat este de peste 22.200 de lei.

La Loto 5/40, participanții au posibilitatea de a câștiga un premiu de categoria I în valoare de peste 271.000 de lei, echivalentul a peste 50.700 de euro. Pentru categoria a II-a a aceluiași joc, reportul disponibil depășește 47.900 de lei.

La Super Noroc, suma acumulată pentru categoria I a ajuns la peste 521.700 de lei, reprezentând mai mult de 97.600 de euro.

Noile extrageri au loc după tragerile de duminică, 1 noiembrie, când Loteria Română a acordat peste 21.500 de câștiguri, în valoare cumulată de peste 1,88 milioane de lei.

Cel mai recent premiu de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat joi, 22 octombrie 2026, când un jucător a obținut 17.760.754,40 de lei, echivalentul a peste 3,32 milioane de euro.

Biletul câștigător a fost achiziționat prin aplicația mobilă AmParcat.ro și a inclus trei variante simple. Pentru participarea la extragere, câștigătorul a plătit 24,50 lei.

Premiul din 22 octombrie a reprezentat al treilea câștig de categoria I acordat în 2026 la Loto 6/49. Anterior, marele premiu fusese câștigat pe 13 august, când suma acordată a ajuns la 52,8 milioane de lei, aproximativ 10 milioane de euro.

Câștigul din august a stabilit un record pentru Loto 6/49, fiind cel mai mare premiu de categoria I acordat vreodată la acest joc.