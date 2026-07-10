România continuă să înregistreze un spor natural negativ, pe fondul scăderii numărului de nașteri și al unui număr de decese care rămâne semnificativ mai mare. Cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că, în luna mai 2026, au murit de aproape două ori mai multe persoane decât s-au născut.

Potrivit INS, în luna mai au fost înregistrați 10.444 de copii născuți-vii, cu 211 mai puțini decât în aprilie, ceea ce reprezintă o scădere de 2%.

În aceeași perioadă au fost înregistrate 18.825 de decese, cu 588 mai puține decât în luna precedentă. Chiar și în aceste condiții, numărul deceselor a fost de 1,8 ori mai mare decât cel al nașterilor, iar sporul natural s-a situat la minus 8.381 de persoane.

Comparativ cu luna mai 2025, declinul natalității este și mai evident. Numărul copiilor născuți-vii a fost cu 1.561 mai mic, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 13% într-un singur an.

În schimb, numărul deceselor a înregistrat doar o ușoară diminuare față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 331 de cazuri (-1,7%).

În consecință, sporul natural negativ s-a accentuat, ajungând la -8.381 de persoane, comparativ cu -7.151 în luna mai 2025.

Statisticile INS arată că persoanele cu vârsta de 80 de ani și peste reprezintă cea mai mare categorie în rândul deceselor înregistrate în luna mai.

Aproape 42% dintre toate decesele au fost înregistrate la această categorie de vârstă, urmată de persoanele între 70 și 79 de ani, care au reprezentat peste 28% din total.

La polul opus, cele mai puține decese au fost înregistrate în rândul copiilor și tinerilor. În luna mai au fost raportate:

-72 de decese la copiii cu vârsta între 0 și 4 ani; -41 de decese în grupa de vârstă 5-19 ani; -65 de decese în rândul persoanelor între 20 și 29 de ani.

Totodată, numărul deceselor în rândul copiilor cu vârsta sub un an a fost de 51, cu zece mai puține decât în luna aprilie.

Datele INS arată că în mediul rural au fost înregistrate 9.491 de decese, ușor peste cele 9.334 raportate în mediul urban.

Comparativ cu luna mai a anului trecut, numărul deceselor a scăzut cu aproximativ 2% în mediul urban și cu 1,5% în mediul rural.

În aceeași perioadă, oficiile de stare civilă au înregistrat 9.218 căsătorii.