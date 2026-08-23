Datoria totală a administrației publice a ajuns la 1.194 de miliarde de lei în luna mai 2026, în creștere de la 1.171 de miliarde de lei în aprilie, potrivit datelor transmise de Ministerul Finanțelor.

Raportată la produsul intern brut (PIB), datoria guvernamentală a crescut de la 60,2% în aprilie la 61,4% în mai. Calculul are la bază PIB-ul menționat în comunicatul Institutului Național de Statistică din 9 iulie 2026.

Datoria externă a administrației publice a crescut în mai la 599,946 miliarde de lei, față de 592,836 miliarde de lei în aprilie. Ca pondere în PIB, aceasta a ajuns la 30,8%, de la 30,5% în luna precedentă.

Din total, 593,117 miliarde de lei reprezentau datoria administrației publice centrale, iar 6,83 miliarde de lei reveneau administrației publice locale.

Titlurile de stat reprezentau aproximativ 78,5% din datoria externă, respectiv circa 471 de miliarde de lei.

În același timp, datoria internă a administrației publice a crescut de la 578,715 miliarde de lei în aprilie la 594,1 miliarde de lei în mai.

Aceasta reprezenta 30,5% din PIB, față de 29,7% în luna precedentă. Din totalul datoriei interne, 573,665 miliarde de lei reveneau administrației publice centrale, iar 20,433 miliarde de lei administrației publice locale.

În mai, datoria guvernamentală pe termen mediu și lung a ajuns la 1.139 de miliarde de lei, comparativ cu 1.113 miliarde de lei în aprilie.

În schimb, datoria pe termen scurt a scăzut de la 58,46 miliarde de lei la 54,3 miliarde de lei.

Cea mai mare parte a datoriei guvernamentale era reprezentată de titluri de stat, cu 956,417 miliarde de lei. Împrumuturile totalizau 214,773 miliarde de lei.

În funcție de moneda în care este exprimată, datoria se ridica la 529,45 miliarde de lei în moneda națională, 537,346 miliarde de lei echivalent în euro și 124,29 miliarde de lei echivalent în dolari americani.

Datoria administrației publice centrale a crescut în mai la 1.166 de miliarde de lei, de la 1.144 miliarde de lei în aprilie. Din această sumă, 1.112 miliarde de lei reprezentau datorie pe termen mediu și lung.

Cea mai mare parte a datoriei administrației centrale era contractată în lei, respectiv 509,27 miliarde de lei, și în euro, echivalentul a 530,26 miliarde de lei.

Datoria administrației publice locale a crescut, la rândul său, de la 26,7 miliarde de lei în aprilie la 27,262 miliarde de lei în mai. Din această sumă, 27,24 miliarde de lei reprezentau datorie pe termen mediu și lung.