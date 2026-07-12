România continuă să se confrunte cu probleme serioase la nivel social și politic, conform celor mai recente monitorizări internaționale. Organizația neguvernamentală americană Genocide Watch, care analizează riscurile de genocid și crime în masă la nivel global, a publicat un raport critic la adresa țării noastre.

Documentul scoate în evidență discriminarea de facto a comunității rome și deficiențele majore în ceea ce privește educația despre Holocaust. ONG-ul american recomandă măsuri urgente pentru reducerea segregării școlare, aplicarea mai fermă a legislației împotriva antisemitismului și extinderea programelor educaționale, conform Mediafax.

Ascensiunea formațiunilor de extremă dreapta din România și declarațiile recente ale unor lideri politici reprezintă motive majore de îngrijorare pentru experții americani. Raportul subliniază că mișcările radicale și-au consolidat influența în ultimii ani, oferind ca exemplu rezultatul obținut de Călin Georgescu în primul tur al alegerilor prezidențiale din anul 2024.

Documentul publicat recent notează că fostul candidat independent l-a descris pe mareșalul Ion Antonescu drept martir și l-a inclus printre eroii națiunii române. Ulterior, candidatura sa a fost anulată din cauza unor nereguli legate de finanțarea campaniei electorale și a presupusei implicări a Rusiei. Potrivit organizației, în pofida arestării lui Călin Georgescu, curentul de extremă dreaptă continuă să se consolideze pe scena publică din România.

Raportul aduce critici și partidului Alianța pentru Unirea Românilor, descris ca fiind cea mai mare formațiune de extremă dreapta din țară. Reprezentanții Genocide Watch susțin că acest partid îl prezintă pe fostul candidat la prezidențiale drept o victimă a elitei din România.

De asemenea, este amintită o declarație controversată a liderului formațiunii, George Simion, conform căreia persoanele care au comis ceea ce el a numit o lovitură de stat ar trebui jupuiți în public pentru faptele lor. Totodată, organizația afirmă că partidul tinde să descrie Holocaustul ca pe un subiect minor care nu ar trebui predat în școli, o abordare care polarizează periculos memoria celui de-al Doilea Război Mondial.

O parte semnificativă a raportului realizat de experții americani este dedicată situației dificile în care se află comunitatea romă. Deși autoritățile de la București au inițiat de-a lungul timpului diverse strategii pentru a reduce acest fenomen în instituțiile de învățământ, în practică, segregarea s-a agravat în mod vizibil.

Datele statistice prezentate în document arată o înrăutățire a situației în ultimul deceniu. Dacă în anul 2016 un procent de 26% dintre copiii romi frecventau școli în care toți sau majoritatea colegilor aparțineau aceleiași minorități, în anul 2022 acest indicator a urcat îngrijorător până la 55%.

Documentul american citează și un studiu realizat de Organizația Națiunilor Unite, care arată că școlile cu majoritate de elevi romi beneficiază de condiții materiale mult mai slabe și de personal didactic mai puțin calificat în comparație cu celelalte unități de învățământ. Pe lângă problemele din sistemul educațional, raportul atrage atenția că mai multe administrații locale din țară au limitat, prin măsuri practice, accesul persoanelor de etnie romă la locuințele sociale.

O altă vulnerabilitate majoră identificată de Genocide Watch se referă la modul în care societatea românească raportează elementele de istorie tragică. Deși România dispune de un cadru legislativ care incriminează negarea Holocaustului, experții afirmă că legislația este rareori aplicată de instituțiile statului.

Organizația americană critică faptul că studierea acestui fenomen istoric a devenit o disciplină obligatorie în școli abia în anul 2021. Pentru a argumenta lipsa de informare, este citat un sondaj de opinie realizat de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel. Potrivit acelei cercetări, doar 11% dintre persoanele chestionate știau cu certitudine că Holocaustul s-a desfășurat inclusiv pe teritoriul României. Aceste date demonstrează, în opinia ONG-ului, o necesitate absolută de reformare a sistemului de învățământ.

În urma tuturor constatărilor din teren, organizația a inclus România în două categorii specifice din modelul teoretic numit Cele zece stadii ale genocidului. Acest model este utilizat la nivel internațional pentru a analiza factorii care pot genera violențe în masă sau care însoțesc crimele istorice.

Astfel, țara noastră a fost încadrată în Stadiul 3: Discriminare, ca urmare a segregării sistematice a comunității rome în școli și a restricțiilor la locuințele sociale. În paralel, România figurează și în Stadiul 10: Negare. Argumentul adus de specialiști este că minimalizarea Holocaustului și transformarea autorilor acestuia în figuri glorioase de către anumiți politicieni constituie forme clare de negare a crimelor din trecut.

Reprezentanții organizației menționează că aceste stadii pot coexista în mod simultan. Printre recomandările finale transmise autorităților de la București se numără extinderea programelor educaționale despre Holocaust, pregătirea specializată a procurorilor alături de experți europeni pentru combaterea antisemitismului și lansarea unei anchete transparente din partea Ministerului Educației cu privire la eșecul programelor de desegregare școlară.