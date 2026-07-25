Nava spațială Starship a companiei SpaceX a efectuat vineri primul său zbor de testare de când compania a fost listată pe bursă. „Starship este intactă, plutește în ocean și transmite telemetrie!”, a anunțat șeful companiei, Elon Musk, pe X.

Nava a amerizat cu succes în Oceanul Indian, în uralele angajaților SpaceX, care urmăreau imagini în direct de la baza stelară a companiei.

„Îmi pierd mințile acum”, a declarat purtătorul de cuvânt Dan Huot în transmisiunea în direct. „Aceasta este prima dată când punem o navă spațială Starship intactă în apă.”

„Acesta este un scenariu de vis pentru echipa care încearcă să obțină aceste date despre scutul termic.”

Obiectivele zborului au fost similare cu cele ale unei călătorii în mare parte reușite, efectuate în luna mai, în care a fost lansată cea mai recentă ediție a puternicei nave Starship, modelul său de a treia generație.

Obiectivele principale ale acestei a 13-a lansări de testare au fost de a verifica încă o dată aceste reproiectări în zbor, de data aceasta fără probleme.

Etapa superioară a desfășurat 20 de sateliți Starlink V3, un test despre care SpaceX a declarat că „va oferi date critice în timp ce ne pregătim să extindem constelația Starlink” a serviciului de internet prin satelit al companiei.

Zborul de aproximativ o oră a testat și upgrade-uri la scutul termic al navei mamut.

Compania a declarat după testul din mai că a făcut „mai multe modificări la hardware și software pentru a remedia problemele observate în zborul anterior”.

Aterizarea boosterului a fost încă puțin mai dificilă decât spera compania.

„Uitându-mă rapid la booster, nu părea că am aprins toate cele 13 motoare pe care le plănuisem pentru acea aterizare și ardere inițială”, a spus Huot.

„Ținteam o stropire mai ușoară a acestuia și, după cum ați văzut, a venit cu o viteză destul de mare.”

O încercare anterioară de lansare a fost brusc anulată exact când propulsorul a început să se aprindă, într-o oprire automată care a avut loc după ce unele motoare nu au pornit.

Lansarea a fost apoi amânată din nou din cauza problemelor legate de vreme și vizibilitate.

Zborul de vineri a fost primul după ce SpaceX, compania lui Musk, a intrat pe bursă pe Wall Street în iunie, cu o ofertă publică inițială record.

Compania de rachete și-a extins rapid serviciul de internet prin satelit și și-a exprimat ambiții înalte pentru centrele de date bazate pe inteligență artificială în spațiu.

Progresul SpaceX depinde mult de progresul companiei: compania are un contract cu NASA pentru a produce o versiune modificată a navei Starship care să servească drept sistem de aselenizare.

Împărtășind o imagine cu racheta Starship trecând pe lângă Lună, administratorul NASA, Jared Isaacman, a comentat că „este destul de clar din această fotografie că SpaceX știe unde ne îndreptăm!”

„Când Starship va fi operațională, capacitățile sale vor schimba regulile jocului, nu în ultimul rând asigurându-se că nu vom mai renunța niciodată la Lună!”