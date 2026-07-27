O echipă de chirurgi din Italia a marcat un moment istoric în medicina internațională, reușind să transplanteze în premieră mondială partea centrală a retinei, cunoscută sub numele de maculă. Intervenția chirurgicală extraordinară a avut loc la un spital din Torino și i-a redat vederea unei paciente care trăia în întuneric de cinci ani, conform AFP.

Pacienta, o femeie de 67 de ani pe nume Elena, își pierduse complet capacitatea de a vedea în urma unui eveniment 0https://evz.ro/poti-sa-iei-amenda-imediat-ce-pleci-de-pe-loc-ce-prevede-codul-rutier.html sever. Spitalul Molinette a explicat detaliile medicale complicate din spatele acestui caz extrem de dificil.

Elena „și-a pierdut complet vederea în urma unui grav accident rutier, care i-a cauzat o leziune ireversibilă nervului optic de la ochiul stâng, ceea ce a făcut-o să-și piardă vederea din cauza imposibilității transmiterii luminii de la ochi la creier, deși structurile oculare rămăseseră intacte", a precizat spitalul Molinette.

În același timp, situația celuilalt ochi era la fel de critică. În schimb ochiul drept, deja afectat de maculopatie, „a suferit traumatisme grave, care i-au compromis iremediabil retina și transparența corneei", au anunțat reprezentanții spitalului.

Din cauza gravității leziunilor, procedurile medicale standard nu puteau fi aplicate. „Distrugerea totală a părții care conține celule sușă nu a permis o grefă clasică de cornee.”

Însă acest obstacol, "considerat până în prezent insurmontabil", potrivit spitalului din Torino, a fost depășit de profesorul Michele Reibaldi și de echipa sa medicală.

Pentru a rezolva această problemă aparent fără ieșire, echipa chirurgicală a apelat la o strategie revoluționară de autotransplant, combinând componente funcționale din ambii ochi ai pacientei.

„Folosind țesuturile sănătoase ale ochiului stâng, dar care nu-și mai îndeplineau funcția, medicii au prelevat și transferat la ochiul drept un bloc anatomic complet, format din cornee, scleră, conjunctivă și, pentru prima dată în lume, partea centrală a retinei, macula”, au detaliat medicii.

Acest „transfer biologic” a permis reconstruirea unui ochi care vede pornind de la doi ochi afectați.

Intervenția a fost extrem de meticuloasă și a necesitat un efort uriaș din partea echipei de chirurgi din nordul Italiei.

„Așteptăm acum să vedem în ce măsură retina transplantată va fi capabilă să funcționeze, însă primele rezultate sunt încurajatoare”, a comentat Reibaldi într-un comunicat, precizând că intervenția, foarte complexă”, a durat aproape șase ore.

Impactul acestei reușite a fost confirmat și de alți specialiști de renume internațional din domeniul oftalmologiei. Profesorul francez Michel Paques, șeful serviciului de oftalmologie al Spitalului național 15-29 din Paris, specializat în patologii ale retinei, a confirmat pentru AFP că este vorba despre o premieră mondială.

Totuși, comunitatea medicală rămâne precaută până la publicarea completă a studiului de caz. Însă în absența unor date publicate și evaluate de comunitatea academică, „nu este posibilă evaluarea obiectivă a tehnicii, a reproductibilității sale sau a rezultatelor anunțate”, a mai precizat spitalul parizian.