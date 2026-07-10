Transplantul hepatic, între viață și moarte

Transplantul hepatic nu este doar o intervenție chirurgicală extrem de complexă, ci granița fragilă dintre viață și moarte. Astăzi, într-o nouă ediție a podcastului nostru, gazda Lucian Duță vă invită la o discuție profundă și plină de revelații alături de un invitat de excepție: renumitul profesor doctor Vlad Brașoveanu. Vom vorbi despre provocările uriașe din sala de operație, despre curaj, decizii la limită și ce înseamnă, cu adevărat, miracolul de a oferi pacienților o a doua șansă la viață.

Ne vedem la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.