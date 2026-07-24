Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a emis un avertisment pentru cetățenii care intenționează să călătorească în Federația Rusă sau Belarus, anunțând că la punctele de frontieră pot avea loc controale amănunțite, inclusiv verificarea telefoanelor mobile și prelevarea datelor biometrice.

Autoritățile de la Chișinău susțin că măsura vine în contextul unui nivel ridicat al riscurilor de securitate și al creșterii numărului de incidente care afectează cetățenii străini, inclusiv pe cei din Republica Moldova. MAE recomandă evitarea călătoriilor care nu sunt strict necesare în cele două state.

Potrivit avertismentului emis de MAE, persoanele care ajung la punctele de trecere a frontierei Federației Ruse și ale Republicii Belarus se pot confrunta cu proceduri de control extinse.

Acestea pot include:

interogatorii detaliate;

reținerea temporară a documentelor de călătorie;

verificarea telefoanelor mobile și a altor dispozitive electronice;

prelevarea datelor biometrice, inclusiv amprente;

refuzul intrării pe teritoriul Federației Ruse, fără prezentarea unei explicații.

Ministerul precizează că astfel de măsuri pot fi aplicate fără notificare prealabilă și fără ca autoritățile ruse să ofere motivele deciziei.

MAE atrage atenția și asupra posibilității ca cetățenii moldoveni să fie reținuți, arestați sau plasați în detenție în baza unor acuzații formulate ori interpretate extensiv de autoritățile ruse.

Instituția subliniază că, în astfel de situații, accesul la asistență consulară poate fi întârziat sau chiar restricționat, iar posibilitățile autorităților Republicii Moldova de a interveni sunt limitate.

Totodată, ministerul avertizează că persoanele aflate în detenție administrativă sau în alte situații de vulnerabilitate pot fi supuse unor presiuni pentru a semna contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse.

Potrivit MAE, riscul este mai ridicat pentru persoanele care dețin și cetățenia rusă sau care sunt considerate cetățeni ai Federației Ruse potrivit legislației locale.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor Republicii Moldova să manifeste prudență în relația cu autoritățile ruse și să evite deplasările neesențiale în Rusia și Belarus.

De asemenea, persoanele sunt sfătuite să nu semneze documente al căror conținut nu îl înțeleg și, în cazul unei rețineri, să solicite imediat sprijinul Ambasadei Republicii Moldova.