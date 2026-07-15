România s-a alăturat unui grup de nouă state membre ale Uniunii Europene care solicită reducerea finanțării europene pentru organizațiile sportive internaționale ce au decis să permită revenirea sportivilor din Rusia și Belarus în competiții. Inițiativa, anunțată marți de Ministerul Culturii din Estonia și citată de Reuters, este adresată comisarului european pentru echitate intergenerațională, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef.

Demersul vizează instituții importante din sportul mondial, inclusiv Comitetul Olimpic Internațional (CIO), Federația Mondială de Natație și Federația Internațională de Scrimă (FIE), pe care cele nouă state le consideră incompatibile cu principiile pe care Uniunea Europeană le promovează prin programele sale de finanțare.

Potrivit Reuters, este cea mai amplă acțiune comună inițiată până acum de state membre ale UE pentru a folosi instrumentele financiare ale blocului comunitar împotriva organismelor sportive internaționale care au relaxat restricțiile impuse Rusiei și Belarusului. Inițiativa ar putea amplifica tensiunile dintre guvernele europene și mișcarea olimpică înaintea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028.

Contextul acestui demers îl reprezintă decizia adoptată pe 7 iulie de Comitetul Executiv al CIO, care a ridicat provizoriu suspendarea Comitetului Olimpic Rus și a precizat că restricțiile impuse anterior sportivilor ruși nu mai sunt aplicabile.

În scrisoarea transmisă Comisiei Europene, Estonia, Danemarca, Finlanda, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Polonia, România și Suedia solicită ca aceste organizații sportive să fie excluse din programul Erasmus+ și din celelalte mecanisme europene de finanțare.

„Respectarea drepturilor omului, a statului de drept şi a relaţiilor paşnice între naţiuni se numără printre principiile fundamentale care stau la baza sportului internaţional şi a mişcării olimpice”, au scris acestea în scrisoare.

Semnatarii susțin că revenirea sportivilor ruși și belaruși în competițiile internaționale ignoră situația sportivilor ucraineni, afectați direct de război, mulți dintre ei fiind împiedicați să se pregătească în condiții normale din cauza distrugerii infrastructurii sportive, a strămutării sau a mobilizării în forțele armate.

„Orice afirmaţie conform căreia sportul poate fi separat de politică sună fals atunci când mii de ucraineni nevinovaţi şi-au pierdut viaţa şi când sportul continuă să fie instrumentalizat de regimurile ruseşti şi belaruse”, se arată în declaraţie.

Pe lângă suspendarea finanțărilor europene, cele nouă state propun și limitarea participării organizațiilor sportive care nu respectă aceste principii la principalele foruri sportive europene și la consultările privind politicile de dezvoltare coordonate de Uniunea Europeană.