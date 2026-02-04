Președinta CIO vrea ca Rusia să participe la Jocurile Olimpice din 2028, în ciuda sancțiunilor

Președinta Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, a transmis cel mai clar semnal de până acum privind o posibilă revenire a Rusiei la Jocurile Olimpice, începând cu ediția din 2028 de la Los Angeles, potrivit The Guardian.

La o zi după ce președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că susține reintegrarea Rusiei în fotbalul internațional, Kirsty Coventry a abordat subiectul în discursul de deschidere al celui de-al 145-lea congres al Comitetului Internațional Olimpic, desfășurat la Milano. Aceasta a afirmat că tuturor sportivilor ar trebui să li se permită să concureze, indiferent de politica guvernelor lor.

Declarațiile ar putea provoca tensiuni cu Ucraina, după ce ministrul sportului, Matvii Bidnyi, l-a criticat pe Gianni Infantino, pe care l-a numit „iresponsabil” și „infantil” pentru încercarea de a separa sportul de politică. Fără a face referire directă la Rusia, Coventry a susținut că sportul trebuie să rămână un teren neutru, în care fiecare sportiv să poată concura liber.

La Milano, opinia generală a fost că declarațiile președintei CIO făceau trimitere la excluderea Rusiei din competițiile sportive internaționale după declanșarea războiului împotriva Ucrainei, în 2022. Kirsty Coventry a afirmat că menținerea sportului ca spațiu neutru este esențială pentru ca Jocurile Olimpice să rămână un loc de inspirație, unde sportivii din întreaga lume se pot reuni.

Comentariile au fost salutate de membrul rus al CIO, Shamil Tarpischev, care a declarat că relațiile dintre Rusia și Comitetul Internațional Olimpic s-au îmbunătățit semnificativ. Acesta a spus că mesajul a subliniat faptul că politica nu ar trebui să joace un rol în sport și a adăugat că apreciază și declarațiile președintelui FIFA, Gianni Infantino, afirmând că există o comunicare constantă și un optimism privind participarea.

Rusia a fost suspendată de FIFA și UEFA după invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, echipele sale având dreptul să dispute doar meciuri amicale. Acestea nu pot participa la competiții precum Cupa Mondială, Campionatul European sau turneele de juniori, iar Gianni Infantino a declarat în repetate rânduri că speră într-o revenire, afirmând într-un interviu pentru Sky News că interdicția nu a avut efecte și ar trebui reevaluată, cel puțin pentru echipele de juniori.

Ministrul ucrainean al sportului, Matvii Bidnyi, a reacționat critic la declarațiile lui Infantino, susținând că acestea ignoră consecințele reale ale agresiunii Rusiei. El a afirmat că peste 650 de sportivi și antrenori ucraineni, inclusiv 100 de fotbaliști, au fost uciși de la începutul războiului și a îndemnat autoritățile fotbalistice să nu permită revenirea Rusiei în competițiile internaționale.