Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a încetat din viață vineri, 26 iunie 2026, la vârsta de 54 de ani, după o lungă și grea suferință.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții Arhiepiscopiei Aradului, care au transmis că ierarhul „a trecut la cele veșnice” după mai mulți ani în care s-a confruntat cu probleme de sănătate.

Dispariția sa reprezintă o pierdere importantă pentru Biserica Ortodoxă Română și pentru comunitatea credincioșilor din Arad, unde a slujit în ultimii nouă ani în calitate de Episcop-vicar.

De-a lungul activității sale, PS Emilian Crișanul a îmbinat misiunea pastorală cu cea academică, fiind apreciat atât ca ierarh, cât și ca profesor de teologie.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul s-a născut la 12 februarie 1972, în localitatea Berezeni, județul Vaslui, din părinții Costache și Tasia Nica. La botez a primit numele Vlad.

După absolvirea școlii generale din satul natal, a ales calea monahală, fiind închinoviat la Mănăstirea Neamț la 1 septembrie 1989. În februarie 1991 a fost tuns în monahism, primind numele Emilian, iar o lună mai târziu a fost hirotonit ierodiacon.

Între anii 1990 și 1995 a urmat Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” din cadrul Mănăstirii Neamț, iar la începutul anului 1995 a fost hirotonit ieromonah.

Pe lângă activitatea bisericească, PS Emilian Crișanul a avut o carieră universitară consistentă.

A absolvit Facultatea de Litere și Teologie din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, apoi a urmat studii de master în istorie medievală. În anul 2008 și-a susținut doctoratul la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu o teză dedicată istoriei Arhiepiscopiei Iașilor în prima jumătate a secolului XX.

De-a lungul anilor a predat la Facultățile de Teologie din Iași, Craiova și Arad, unde a susținut cursuri de Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria Bizanțului, spiritualitate creștină și cultură teologică.

Din anul 2020 era conferențiar doctor habilitat în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.

Înainte de a deveni episcop, părintele Emilian a ocupat mai multe funcții administrative și pastorale în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. A fost mare eclesiarh al Mănăstirii Neamț, referent la Centrul Eparhial Iași, spiritual al Facultății de Teologie Ortodoxă și consilier cultural al Arhiepiscopiei Iașilor.

În anul 2009 a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, cu titulatura de Lovișteanul, fiind hirotonit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu alți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

La 4 iulie 2017 a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, cu titulatura de Crișanul, iar instalarea sa a avut loc pe 16 iulie 2017 în Catedrala Veche „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Arad, în prezența ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române.

În cei aproape nouă ani petrecuți la Arad, PS Emilian Crișanul a participat la numeroase evenimente religioase, culturale și educaționale și a fost implicat în activitatea pastorală a Arhiepiscopiei.

Totodată, și-a continuat activitatea didactică în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, contribuind la pregătirea noilor generații de teologi și clerici.

Moartea sa survine după o perioadă îndelungată de suferință, iar vestea dispariției sale a fost primită cu tristețe în rândul clerului, al studenților și al credincioșilor care l-au cunoscut.

Prin activitatea sa pastorală, administrativă și universitară, PS Emilian Crișanul a avut un parcurs de peste trei decenii în slujba Bisericii Ortodoxe Române. De la intrarea în monahism, în 1989, până la misiunea de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, acesta a ocupat numeroase funcții ecleziastice și academice, contribuind la formarea teologică a studenților și la viața bisericească din mai multe eparhii ale țării.

Reprezentanții Arhiepiscopiei Aradului vor anunța în perioada următoare programul slujbelor de priveghere și al ceremoniei de înmormântare.