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A murit unul dintre cei mai iubiți duhovnici ai Mănăstirii Feleacu

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A murit unul dintre cei mai iubiți duhovnici ai Mănăstirii FeleacuDoliu. Sursa Foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Comunitatea ortodoxă din județul Cluj este în doliu după trecerea la cele veșnice a părintelui arhimandrit Alexandru Ghenț, starețul Mănăstirii „Sfânta Treime” din Feleacu.

Acesta a fost considerat una dintre figurile marcante ale vieții monahale din regiune, fiind apreciat de credincioși pentru activitatea sa duhovnicească și pentru implicarea de durată în viața mănăstirii.

Părintele Alexandru Ghenț, trei decenii de slujire la Mănăstirea Feleacu

Părintele Alexandru Ghenț și-a dedicat peste 30 de ani Mănăstirii de pe Dealul Feleacului, unde a avut un rol esențial în consolidarea comunității monahale.

După reînființarea așezământului, la începutul anilor ’90, acesta a preluat conducerea spirituală a mănăstirii și a coordonat procesul de dezvoltare al acesteia, transformând-o treptat într-un important loc de pelerinaj și rugăciune pentru credincioșii din Transilvania și nu numai.

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Alexandru Ghenț

Sursa foto: basilica.ro

Un duhovnic apropiat de credincioși

Sub îndrumarea sa au fost realizate mai multe proiecte de amploare, care au schimbat semnificativ structura mănăstirii.

Printre acestea se numără construirea noii biserici, amenajarea complexului monahal și dezvoltarea unor spații dedicate activităților spirituale și patrimoniului religios.

Pentru activitatea sa pastorală și administrativă, în anul 2014 a fost ridicat la rangul de arhimandrit, cea mai înaltă distincție acordată monahilor în cadrul Bisericii Ortodoxe. Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un slujitor dedicat, apropiat de oameni și constant implicat în viața comunității.

De-a lungul anilor, Mănăstirea Feleacu a devenit un punct important de referință spirituală pentru credincioșii din zonă, sub coordonarea sa.

Priveghi și înmormântare la Mănăstirea Feleacu

Credincioșii care doresc să îi aducă un ultim omagiu pot participa la slujbele de priveghi organizate la Mănăstirea Feleacu în zilele de 23 și 24 iunie.

Slujba de înmormântare va avea loc joi, 25 iunie, după Sfânta Liturghie, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului.

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