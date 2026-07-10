Din cuprinsul articolului Fiul victimei a fost preluat de autorități

Un cetățean croat în vârstă de 54 de ani a murit joi seară după ce a fost găsit în stare de inconștiență într-un autoturism aflat în parcarea din afara perimetrului de desfășurare a festivalului Beach, Please!, de la Costinești. Informația a fost transmisă vineri de Gruparea de Jandarmi Mobilă Constanța.

Potrivit jandarmilor, incidentul a fost semnalat în jurul orei 23:45, iar echipajele medicale au intervenit imediat.

„În contextul desfăşurării festivalului Beach, Please! 2026, seara trecută, în jurul orei 23.45, forţele de ordine care asigurau măsurile de siguranţă la festival au fost sesizate cu privire la starea de inconştienţă a unui bărbat, aflat într-un autoturism, în parcarea din afara perimetrului de desfăşurare a evenimentului”, a transmis Gruparea de Jandarmi Mobilă Constanța.

Medicii au început manevrele de resuscitare la fața locului, iar ulterior bărbatul a fost transportat la postul medical avansat amenajat în zona festivalului, unde protocolul de resuscitare a continuat.

„În pofida tuturor eforturilor depuse de echipajele de intervenţie, bărbatul, cetăţean croat, în vârstă de 54 de ani, a fost declarat decedat”, au precizat reprezentanții GJM Constanța.

Bărbatul se afla împreună cu fiul său, în vârstă de 17 ani. Minorul a fost preluat de reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, împreună cu polițiști ai Serviciului pentru Imigrări, pentru acordarea sprijinului necesar.

Din primele verificări efectuate de anchetatori a reieșit că bărbatului i s-ar fi făcut rău. Polițiștii au preluat cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs decesul.