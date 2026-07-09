Gruparea de Jandarmi Mobilă Tomis Constanța a anunțat joi bilanțul primei zile a festivalului Beach, Please!, desfășurat la Costinești. Forțele de ordine au aplicat amenzi de peste 40.000 de lei, au constatat două fapte penale, iar echipajele medicale au acordat îngrijiri pentru 62 de persoane. Trei participanți au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare.

Gruparea de Jandarmi Mobilă Tomis Constanța a anunțat că prima zi a festivalului Beach, Please! s-a desfășurat fără incidente majore care să afecteze siguranța participanților.

Potrivit instituției, principalul obiectiv al forțelor de ordine a fost prevenirea incidentelor și verificarea respectării măsurilor de siguranță în zona evenimentului.

„Măsurile proactive şi dispozitivul preventiv, integrat de ordine publică din zona festivalului, au urmărit verificarea respectării regulilor de comportament, realizarea în siguranţă a accesului, precum şi gestionarea rapidă a oricăror evenimente.

Pentru siguranţa tuturor participanţilor, sunt utilizate aeronave fără pilot la bord (drone) care supraveghează şi filmează întreaga zonă de desfăşurare a evenimentului, o măsură preventivă menită să sprijine menţinerea ordinii publice şi să ofere un climat de siguranţă. Menţionăm faptul că acestea sunt manipulate de personal autorizat. În acest sens, obiectivul de prevenire a fost atins şi nu s-au înregistrat incidente grave”, au transmis reprezentanții Grupării Mobile de Jandarmi Tomis Constanța.

În timpul misiunilor, efectiveleMinisterului Afacerilor Interne au identificat persoane implicate în activități ilegale și au aplicat 38 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 40.000 de lei.

Amenzile au vizat încălcarea regulilor de circulație, neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale de către unii operatori economici și fapte care au afectat ordinea publică.

Totodată, au fost constatate două fapte penale: una pentru purtare abuzivă și una pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea a desfășurat, în paralel, trei acțiuni de control la operatori economici din perimetrul festivalului.

În urma verificărilor au fost aplicate 12 amenzi, în valoare totală de 26.000 de lei.

Echipajele medicale au intervenit în 62 de cazuri, participanții solicitând ajutor pentru intoxicații, afecțiuni cardiace, traumatisme, arsuri și lipotimii.

Trei persoane au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Festivalul Beach, Please! se desfășoară în perioada 8-12 iulie, la Costinești.