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Cosmin Olăroiu, proiect de amploare lângă București. Investiția ar putea depăși 100 de milioane de euro

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Cosmin Olăroiu, proiect de amploare lângă București. Investiția ar putea depăși 100 de milioane de euroCosmin Olăroiu are o avere fabuloasă. Sursa foto: colaj EVZ
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Din cuprinsul articolului

Cosmin Olăroiu este implicat într-un proiect imobiliar de amploare în județul Ilfov, pe o suprafață de peste 55 de hectare. Investiția, care vizează dezvoltarea unui complex logistic în apropierea Autostrăzii A1, ar putea depăși 100 de milioane de euro, în funcție de dimensiunea finală și caracteristicile construcțiilor.

Documentele urbanistice citate în informațiile publicate despre proiect arată că dezvoltarea este planificată în localitatea Ciorogârla, într-o zonă cu acces la una dintre principalele rute rutiere care leagă Bucureștiul de vestul României. Proiectul prevede spații logistice și de depozitare, clădiri de birouri și infrastructura necesară funcționării complexului.

Peste 550.000 de metri pătrați, împărțiți în trei loturi

Terenurile vizate de proiect au o suprafață totală de 550.512 metri pătrați, echivalentul a aproximativ 55 de hectare.

Proprietatea este împărțită în trei loturi, cu suprafețe de:

  • 463.729 de metri pătrați;
  • 16.783 de metri pătrați;
  • 70.000 de metri pătrați.

Potrivit informațiilor citate de Cancan, proprietarii terenurilor sunt Aurelian-Cosmin Olăroiu, Claudia-Luminița Olăroiu și Costin Spiridon.

Dimensiunea proprietății este semnificativă. Pentru comparație, suprafața totală este echivalentă cu aproximativ 80 de terenuri de fotbal.

Complex logistic, birouri și infrastructură proprie

Documentația urbanistică prevede dezvoltarea unui complex cu funcțiuni predominant logistice.

proiect

proiect / sursa foto: dreamstime.com

Planurile includ spații pentru depozitare și activități logistice, clădiri de birouri și construcții anexe. În cadrul proiectului sunt prevăzute, de asemenea, parcări, drumuri interioare, spații tehnice și zone verzi.

Dezvoltarea ar urma să includă și infrastructura necesară, precum accesele și rețelele de utilități.

Reglementările urbanistice permit construirea pe o parte importantă a terenului. Construcțiile pot ocupa până la 50% din suprafața proprietății.

Aproape de Autostrada A1 și de conexiunea spre Bolintin-Deal

Unul dintre principalele avantaje ale amplasamentului este poziționarea în apropierea Autostrăzii A1.

Terenul se află în zona kilometrului 23 al autostrăzii, în apropierea localității Ciorogârla și a conexiunii către Bolintin-Deal. Poziția poate reprezenta un avantaj pentru o dezvoltare logistică, având în vedere accesul către București și către vestul țării.

Documentația permite construirea unor clădiri cu subsol, parter și până la trei etaje. Înălțimea maximă admisă este de 20 de metri.

Investiția ar putea depăși 100 de milioane de euro

Valoarea finală a proiectului nu este stabilită în această etapă. Potrivit estimărilor prezentate în informațiile publicate, investiția totală ar putea depăși 100 de milioane de euro.

Costul final va depinde de suprafața construită efectiv, de caracteristicile tehnice ale halelor și clădirilor de birouri, precum și de investițiile necesare pentru infrastructură, utilități, parcări și drumuri interioare.

Valoarea exactă a proiectului va putea fi stabilită după elaborarea documentației tehnice și definirea etapelor concrete de dezvoltare.

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