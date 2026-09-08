Majoritatea utilizatorilor de smartphone-uri se confruntă cu aceeași problemă: în timp, autonomia telefonului scade drastic, iar dispozitivul ajunge să necesite încărcări repetate pe parcursul zilei. Deși degradearea acumulatorilor litiu-ion este un proces natural, multe dintre obiceiurile zilnice accelerează semnificativ acest fenomen. Corectarea câtorva erori simple poate prelungi viața dispozitivului cu ani de zile.

Unul dintre cele mai frecvente obiceiuri dăunătoare este lăsarea telefonului la încărcat peste noapte sau până când indicatorul arată o capacitate completă. Acumulatorii moderni funcționează optim atunci când nivelul de energie se menține într-un interval moderat. Menținerea dispozitivului la nivel maxim pentru perioade lungi pune presiune pe chimia internă a bateriei și grăbește uzura acesteia. Este recomandat ca procesul de alimentare să fie oprit înainte de atingerea pragului maxim.

La polul opus, permiterea ca nivelul de energie să scadă până la oprirea automată a dispozitivului este la fel de nocivă. Descărcările profunde repetate scurtează ciclul de viață al acumulatorilor litiu-ion. În loc să aștepți ca telefonul să rămână fără energie, este mult mai eficient să aplici reîncărcări scurte și frecvente pe parcursul zilei. Alimentarea periodică ajută la menținerea stabilității celulelor de energie.

Căldura este cel mai mare inamic al componentelor electronice. Utilizarea telefonului în lumina directă a soarelui, lăsarea lui pe bordul mașinii sau folosirea huselor groase în timpul încărcării duce la supraîncălzire. Temperaturile ridicate accelerează reacțiile chimice interne nedorite, reducând permanent capacitatea de stocare. La fel de periculoase sunt și temperaturile foarte scăzute, care pot duce la scăderi bruște de tensiune.

Utilizarea încărcătoarelor și a cablurilor ieftine, necertificate, reprezintă un risc major pentru sănătatea dispozitivului. Accesoriile de slabă calitate nu oferă un flux de curent stabil și pot furniza tensiuni necorespunzătoare. Acest lucru poate duce la încălzirea excesivă a bateriei și la deteriorarea circuitelor interne de protecție ale telefonului.

Rularea jocurilor solicitante, vizionarea videoclipurilor de înaltă rezoluție sau folosirea aplicațiilor de navigație în timp ce telefonul este conectat la priză creează un efect nociv de dublă încălzire. Dispozitivul generează căldură atât prin funcționarea procesorului, cât și prin alimentarea bateriei, ceea ce duce la o degradare accelerată a acumulatorului. Pentru a proteja bateria pe termen lung, este indicat ca telefonul să fie lăsat în repaus în timpul alimentării.