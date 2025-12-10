Încălzirea locuințelor în iarna 2025-2026. Ce sistem de încălzire oferă cel mai bun raport între cost și eficiență

Sezonul rece din acest aduce facturi mai mari la încălzire, iar numeroase familii sunt nevoite să renunțe la alte cheltuieli pentru a le achita. Costurile ridicate îi afectează atât pe proprietarii care își încălzesc locuințele cu centrale pe gaz, cât și pe cei conectați la sistemele centralizate de termoficare. Nici familiile care se încălzesc cu lemne sau energie electrică nu scapă de povară.

Chiar și tehnologiile moderne, precum pompele de căldură, devin costisitoare din cauza scumpirii curentului electric. În orașele mari, majoritatea locuințelor depind de sistemele centralizate de termoficare. Pentru apartamentele cu centrale pe gaz, tarifele plafonate până la sfârșitul lunii martie reprezintă un mic ajutor pentru proprietari.

În acest sezon, facturile pentru un apartament de trei camere pot ajunge la 450 de lei. Situația se schimbă în cazul celor care stau la casă și au centrală pe gaz. Pentru o locuință de 120 de metri pătrați, o proprietară a plătit 700 de lei după prima lună de frig.

„E foarte mult. Și nu pot spune că am făcut căldură mare în casă. Am grijă să las termostatul în încăperea mai călduroasă, astfel încât să nu pornească de multe ori. Sigur voi plăti mai mult pentru decembrie și ianuarie. Dacă nu ar fi legată și instalația pe lemne la sistem, nu știu la ce sumă aș ajunge”, ne-a spus Georgeta C.

Pentru proprietarii de case care vor să reducă costurile cu încălzirea, combinarea unei centrale pe lemne cu una pe gaz poate fi o soluție eficientă. Cele două sisteme pot funcționa în paralel, alimentând aceeași instalație de încălzire centrală, ceea ce permite utilizarea lemnelor în perioadele mai lungi și gazului pentru confort și rapiditate.

Instalarea se realizează prin conectarea ambelor centrale la același circuit de distribuție a apei calde, cu robineți și vane care permit comutarea între surse. În general, centrala pe lemne funcționează pe timpul zilei, când poate fi supravegheată și alimentată, iar centrala pe gaz preia încălzirea atunci când lemnele nu sunt utilizate.

Un element important este rezervorul tampon, care stochează apa încălzită de centrala pe lemne și reduce astfel pornirile centralei pe gaz, optimizând consumul și costurile. Sistemul include, de asemenea, supape de siguranță și reglaje pentru presiune și temperatură, pentru a asigura o funcționare sigură și eficientă.

Sistemul de încălzire pe lemne, mai scump în această iarnă

Sistemul de încălzire pe bază de energie electrică poate fi avantajos numai dacă funcționează cu panouri fotovoltaice. În lipsa acestora, costurile pentru un apartament de două camere pot depăși 1.500 de lei pe lună, ținând cont de creșterea tarifelor cu aproape 73%.

Totuși, montarea panourilor fotovoltaice vine la pachet cu cheltuieli considerabile.

Prețul lemnelor de foc a crescut cu până la 30%. Chiar dacă multe familii și-au făcut provizii din timp, acestea ar putea fi nevoite să mai cumpere lemne dacă iarna va fi lungă și aspră.

„Eu duc lemne în trei județe și clienții mei și-au făcut stocul încă din vară. Pentru 5.000 de metri cubi, ei platesc în jur de 2.500 de lei, însă prețul final variază în funcție de distanță. Nu putem spune că nu există cerere. Oamenii caută în continuare lemne de foc. Vedem ce ne așteaptă la anul”, ne-a spus Ionuț Vaida, un brăilean care vinde lemne de foc.

În încercarea de a nu pierde clienți, acesta își caută clienții inclusiv pe Facebook.

Dincolo de alegerea sistemului de încălzire, gradul de izolație al locuinței rămâne un factor important în reducerea cheltuielilor. Proprietarii care au casele bine termoizolate pot avea facturi mult mai mici în plină iarnă.