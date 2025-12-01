Schimbare majoră anunțată de furnizorul de electricitate PPC, cu milioane de români afectați

PPC modifică perioada de transmitere a indexului și calendarul de emitere a facturilor. Schimbarea vine pe fondul alinierii la citirile distribuitorilor și poate provoca întârzieri temporare.

PPC Energie anunță o serie de modificări care vor afecta modul în care milioane de clienți din România primesc facturile de gaze naturale. Ajustările privesc atât perioada de transmitere a indexului autocitit, cât și data emiterii facturii. Decizia marchează una dintre cele mai ample recalibrări interne făcute de un furnizor de energie în ultimii ani, iar efectele se vor resimți în mod direct în gospodăriile consumatorilor.

Schimbările vin într-un context în care piața energiei încearcă să reducă discrepanțele dintre consumul estimat și cel real. În ultimii ani, numeroși clienți au reclamat facturi mari de regularizare, cauzate de necorelarea dintre citirile transmise de clienți, citirile distribuitorilor și convențiile de consum. PPC susține că această ajustare operațională are ca obiectiv tocmai eliminarea acestor diferențe și alinierea facturării la înregistrările reale ale contoarelor.

PPC explică faptul că intervalul de transmitere a indexului autocitit a fost recalculat pentru a se suprapune exact cu momentul în care distribuitorii citesc contoarele în fiecare zonă. În mod practic, această schimbare va determina ca indexul transmis de clienți să fie procesat în același ciclu de facturare cu citirea oficială efectuată de operatorul de distribuție.

Compania spune că, în acest fel, facturile vor reflecta mai precis consumul lunar. În situațiile în care clienții nu transmit indexul, factura va fi calculată fie pe baza citirii distribuitorului, fie pe baza convenției de consum, însă diferențele dintre estimare și realitate nu vor mai fi la fel de mari ca în anii anteriori.

Reprezentanții PPC afirmă că modificarea reduce presiunea pusă pe clienți atunci când sunt emise facturi de regularizare după câteva luni fără citire reală. Aceste ajustări sunt necesare într-un sistem național în care citirile nu sunt uniform distribuite și în care marii furnizori depind de calendarul operatorilor regionali.

Una dintre consecințele directe ale schimbării este perioada de tranziție. PPC avertizează că facturile pot fi emise cu întârziere, iar prima factură după ajustare poate include o perioadă de consum cuprinsă între 30 și 60 de zile. Clienții vor fi notificați individual cu privire la noul calendar, iar data exactă a autocitirii va fi menționată pe fiecare factură.

Compania precizează că situația este temporară și că, după finalizarea ajustărilor interne, facturile vor fi emise lunar, fără decalaje. Scopul este ca fiecare factură să arate strict consumul din perioada respectivă, fără acumulări care pot produce dezechilibre financiare în bugetele clienților casnici.

Pentru consumatorii vulnerabili, eliminarea variațiilor mari între estimat și consumul real este o schimbare importantă, având în vedere că aceștia sunt cei mai afectați de regularizări neprevăzute. Furnizorul subliniază că procesul urmărește tocmai prevenirea unor astfel de situații.

Clienții PPC sunt în continuare încurajați să transmită indexul la timp. Compania pune la dispoziție mai multe metode, inclusiv platforma online myPPC, numerele telefonice dedicate sau canalele operatorilor de distribuție, acolo unde este posibil.

Transmiterea indexului rămâne cea mai sigură modalitate ca factura să reflecte în mod fidel consumul lunar. În lipsa acestei operațiuni, sistemul va utiliza valori estimate. Regularizarea va fi făcută ulterior pe baza citirii distribuitorului, însă această actualizare va avea loc cel târziu o dată la trei luni pentru clienții casnici sau o dată la șase luni pentru cei noncasnici.

Furnizorul reamintește că, în lipsa unui răspuns din partea clienților, modificările se consideră acceptate automat. Acest lucru este posibil datorită cadrului legal care permite furnizorilor de energie să actualizeze calendarul de facturare și procedura de autocitire.

Modificările operate de PPC nu apar izolat. Întreaga piață de energie a trecut în ultimii ani printr-o serie de transformări, de la plafonarea prețurilor și ajustarea tarifelor până la schimbarea periodică a regulilor privind protecția consumatorilor. În paralel, distribuitorii au modificat frecvența citirilor și au trecut la sisteme digitalizate, ceea ce impune și adaptarea proceselor furnizorilor.

În plus, numeroși clienți au reclamat, în anii trecuți, situații în care facturile de regularizare au ajuns la sume mari din cauza decalajelor dintre citiri. Furnizorii au fost obligați să îmbunătățească procedurile interne pentru a reduce aceste diferențe.

PPC justifică modificarea prin necesitatea de a include într-un singur sistem informațiile provenite de la clienți, distribuitori și operatori informatici. Reprezentanții companiei arată că noul calendar va permite o facturare predictibilă, cu diferențe minime la regularizare.

Pentru clienți, principala schimbare o reprezintă data facturării și perioada lunară în care trebuie transmis indexul. Clienții trebuie să consulte atent notificările trimise de PPC, întrucât fiecare zonă are un calendar specific, stabilit în funcție de programul distribuitorului local.

Clienții care folosesc autocitirea vor observa că perioada în care pot transmite indexul nu mai este identică cu cea de până acum. În plus, este posibil ca facturile din primele luni ale aplicării modificărilor să acopere o perioadă de consum mai lungă. Furnizorul precizează că, odată ce etapa de sincronizare se încheie, facturile vor reveni la intervalul de 30 de zile.

Este important ca utilizatorii să înțeleagă că această tranziție nu reprezintă o majorare a tarifelor și nici o schimbare a prețului gazelor naturale, ci o recalibrare administrativă. Consumul total nu se modifică, ci doar modul în care este împărțită perioada facturată.