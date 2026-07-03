Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe românii care se află sau urmează să călătorească în Portugalia că autoritățile locale au instituit stare de alertă în perioada 3–6 iulie 2026, din cauza riscului ridicat de incendii de vegetație provocat de condițiile meteorologice extreme.

Măsura este valabilă pentru întreaga parte continentală a Portugaliei și vine în contextul temperaturilor foarte ridicate, al secetei și al condițiilor favorabile izbucnirii și propagării incendiilor.

Autoritățile române recomandă cetățenilor să urmărească permanent informațiile oficiale și să respecte indicațiile transmise de instituțiile portugheze.

În avertizarea transmisă vineri, Ministerul Afacerilor Externe precizează că românii aflați în Portugalia, cei care tranzitează această țară sau intenționează să călătorească acolo trebuie să consulte periodic informațiile și alertele publicate de autoritățile portugheze privind evoluția riscului de incendii.

Starea de alertă a fost instituită la nivel național pentru regiunea continentală și permite autorităților locale să adopte rapid măsuri suplimentare de prevenire și intervenție, în funcție de evoluția situației din teren.

În această perioadă pot exista restricții privind accesul în anumite zone forestiere sau naturale, iar autoritățile pot limita activitățile care pot favoriza izbucnirea incendiilor.

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351 213 968 812, +351 213 979 982, +351 213 966 463 și +351 213 960 866.

Ultimele două numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde apelurile sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situații de urgență, românii aflați în Portugalia au la dispoziție și telefonul de urgență al Ambasadei României la Lisabona: +351 927 411 628.

Avertizarea MAE vine în contextul în care primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, urmează să își petreacă concediul în Portugalia.

Tribunalul București a aprobat recent solicitarea acestuia de a părăsi temporar România, deși se află sub măsura controlului judiciar.

Potrivit hotărârii instanței, Ciucu poate călători în Portugalia în perioada 3–12 iulie 2026, conform pachetului turistic achiziționat încă din 10 iunie, înainte de instituirea măsurii preventive.

MAE recomandă tuturor persoanelor care călătoresc în Portugalia să urmărească permanent avertizările oficiale și să utilizeze aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații actualizate privind condițiile de călătorie și eventualele riscuri din țările de destinație.

De asemenea, călătorii sunt sfătuiți să respecte toate măsurile dispuse de autoritățile portugheze și să evite deplasările în zonele afectate de incendii sau unde accesul este restricționat, până la încetarea stării de alertă.