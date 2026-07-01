Măsuri drastice luate de autoritățile din România împotriva unui cetățean străin considerat un pericol real la adresa siguranței naționale. Un bărbat de origine marocană, acuzat că propaga idei extremiste și încerca să radicalizeze alte persoane de pe teritoriul țării noastre, a primit interdicție de a mai rămâne în România. Decizia vine în urma unei analize amănunțite a serviciilor secrete.

Serviciul Român de Informații a anunțat oficial, în cursul zilei de miercuri, că persoana în cauză a fost declarată indezirabilă. Această măsură va fi valabilă pentru o perioadă de un deceniu, timp în care bărbatul nu va mai avea dreptul să calce pe teritoriul statului român.

Cazul a fost analizat în regim de urgență de către magistrații Curții de Apel București, care au validat solicitarea venită din partea structurilor de securitate.

„La sesizarea Serviciului Român de Informaţii, miercuri, prin hotărârea 1189, Curtea de Apel Bucureşti a dispus declararea ca persoană indezirabilă pentru România a cetăţeanului marocan H.E.M., pentru o perioadă de 10 ani. Cetăţeanul marocan s-a relocat din Maroc în România în 2023. H.E.M. a intrat în atenţia SRI la finalul anului 2025 întrucât derula activităţi care, potrivit cadrului legal în domeniul antiterorism, constituie riscuri la adresa securităţii naţionale. H.E.M. este într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare, în etapa pre-acţională”, a transmis SRI într-un comunicat remis către Agerpres.

Investigațiile au arătat că bărbatul nu se afla doar la o simplă etapă de documentare teoretică, ci aderase deja la curente extremiste periculoase. Reprezentanții SRI au subliniat că suspectul manifesta o simpatie deschisă față de structurile teroriste care își desfășoară activitatea în zona Orientului Mijlociu.

Deși se afla în România de o perioadă relativ scurtă de timp, activitatea sa devenise intensă și viza direct influențarea altor persoane. Misiunea sa principală părea să fie aceea de a recruta sau de a convinge și alți indivizi să adere la ideile sale periculoase.

„Cetăţeanul marocan derulează activităţi de promovare a unor grupări teroriste, respectiv a ideologiei teroriste, acţionând ca factor de radicalizare asupra unor persoane din România”, menţionează SRI.

Prin această intervenție rapidă, autoritățile române au reușit să blocheze o potențială amenințare înainte ca suspectul să treacă la acțiuni violente sau să organizeze celule extremiste pe teritoriul țării. Străinul urmează să fie îndepărtat de urgență de pe teritoriul național, sub escortă.