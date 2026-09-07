Regina Margrethe a Danemarcei a fost internată duminică, 6 septembrie, la Rigshospitalet din Copenhaga, după ce s-a simțit rău, a anunțat Casa Regală. Medicii au identificat un nou hematom în zona șoldului și o ușoară deshidratare, ambele aflate sub tratament, potrivit The Copenhagen Post.

Fosta suverană, în vârstă de 86 de ani, se simte bine în raport cu situația și are o dispoziție bună, potrivit comunicatului transmis prin agenția daneză Ritzau.

Internarea are loc la câteva zile înaintea funeraliilor regelui Harald al V-lea al Norvegiei, programate miercuri, la Oslo.

Margrethe nu va putea participa la ceremonie, iar informațiile publicate până acum indică faptul că va rămâne în spital pe parcursul săptămânii pentru tratament și supraveghere.

Casa Regală daneză a precizat că Margrethe a fost transportată la spital după ce s-a simțit rău. Investigațiile au evidențiat un nou hematom în regiunea șoldului, precum și o ușoară deshidratare.

Cele două probleme sunt tratate, iar fosta regină rămâne sub îngrijire medicală. Comunicatul nu oferă detalii despre dimensiunea hematomului, cauza exactă a apariției sale sau durata estimată a tratamentului.

Potrivit informațiilor publicate de presa internațională care citează Ritzau, Margrethe este așteptată să rămână internată în următoarea săptămână, pentru tratament și observație. Casa Regală urmează să transmită noi informații atunci când acestea vor fi disponibile.

Margrethe este una dintre cele mai cunoscute figuri ale monarhiei europene, iar starea sa de sănătate este urmărită îndeaproape în Danemarca. Internarea a dus și la modificarea programului său oficial, într-o săptămână în care familia regală daneză urma să fie prezentă la un eveniment important pentru monarhiile nordice.

Fosta suverană nu va ajunge la Oslo pentru funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei. Potrivit informațiilor publicate de NOS, ceremonia este programată miercuri, iar Margrethe ar fi trebuit să participe înainte ca problemele medicale să impună internarea.

Internarea din septembrie este prezentată de presa internațională drept a treia spitalizare a Margrethe în acest an. Informațiile publicate în luna mai de The Copenhagen Post indicau că fosta regină fusese internată anterior pentru tratamentul unei afecțiuni cardiace și revenise ulterior la Rigshospitalet după ce o investigație CT evidențiase o acumulare importantă de sânge în zona șoldului, în urma unei căderi.

Detaliile despre episoadele medicale anterioare oferă context pentru actuala internare, însă Casa Regală nu a precizat dacă noul hematom are legătură cu problemele de sănătate menționate în relatările precedente.

Margrethe a abdicat la 14 ianuarie 2024, după 52 de ani de domnie, cedând tronul fiului său, Frederik al X-lea. Ea și-a păstrat titlul de regină și a continuat să participe la anumite activități publice și culturale.

Deși nu mai îndeplinește atribuțiile constituționale ale unui monarh în exercițiu, Margrethe rămâne o prezență importantă în viața publică daneză. Internarea sa este, prin urmare, urmărită atât prin prisma stării de sănătate, cât și a programului familiei regale.

Deocamdată, Casa Regală daneză nu a anunțat cât timp va rămâne Margrethe internată și nici când va putea reveni la activitățile publice. Comunicatul oficial precizează că noi informații vor fi transmise la momentul potrivit.

Până atunci, datele confirmate rămân cele privind hematomul din zona șoldului, ușoara deshidratare și tratamentul administrat la Rigshospitalet.