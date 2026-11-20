Opt magazine Carrefour din București se transformă weekendul acesta în locuri de întâlnire cu producătorii locali. Între 20 și 22 noiembrie, bucureștenii sunt invitați să descopere o selecție variată de produse artizanale, să îi cunoască pe oamenii din spatele acestora și să se bucure de gusturile autentice, pregătite cu pasiune și grijă pentru calitate.

Târgurile dedicate producătorilor locali vor avea loc în hipermarketurile Carrefour Băneasa, Corbeanca, Militari, Colosseum, Vulcan, Lujerului, Unirii și Alexandriei, între orele 11:00 - 19:00.

Participanții acestor târguri sunt mici producători locali parte din programul De aici, de aproape - artizani locali, exclusiv Carrefour. Prin acest program, retailerul susține dezvoltarea micilor afaceri locale, oferindu-le producătorilor oportunitatea de a-și aduce produsele mai aproape de consumatori și de a ajunge la un public mai larg.

Totodată, inițiativa încurajează consumul de produse locale și contribuie la promovarea rețetelor tradiționale și inovatoare, precum și a oamenilor care duc mai departe pasiunea pentru produse artizanale.

Cei care vor trece pe la standurile producătorilor vor găsi o gamă variată de bunătăți locale: produse de cofetărie și patiserie, dulcețuri, conserve, creme tartinabile, lactate, mezeluri, siropuri naturale și băuturi, de la zeci de artizani locali din București și împrejurimi.

Dincolo de produsele expuse, târgurile sunt și o oportunitate de a interacționa direct cu artizanii, de a afla poveștile din spatele preparatelor și de a descoperi afaceri locale care pun accent pe calitate, ingrediente atent alese și produse realizate cu pasiune.

Evenimentele din acest weekend marchează începutul unei serii de târguri dedicate producătorilor locali, organizate de Carrefour la nivel național.

Cu ocazia Zilei Naționale a României, inițiativa va continua în hipermarketurile Carrefour din provincie, urmând ca, în perioada 11–13 decembrie, producătorii locali să revină în alte 7 magazine hipermarketuri din București.