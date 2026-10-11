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Târgurile de Crăciun se deschid în noiembrie. Când începe sezonul în România și Europa

Târgurile de Crăciun se deschid în noiembrie. Când începe sezonul în România și EuropaTârg Crăciun Viena. Sursa foto: Captură video/Youtube
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Din cuprinsul articolului

Primele târguri de Crăciun din sezonul 2026–2027 își vor deschide porțile în prima jumătate a lunii noiembrie, iar marile orașe europene vor intra treptat în atmosfera sărbătorilor de iarnă.

În România, Sibiu și Craiova sunt programate să înceapă evenimentele pe 13 noiembrie, în timp ce târgul din Piața Constituției, din București, va fi inaugurat pe 27 noiembrie.

Calendarul publicat de arată că datele diferă de la un oraș la altul, iar unele evenimente vor continua și după Crăciun, până în ianuarie 2027. Pentru cei care își planifică o escapadă de iarnă, perioada de deschidere poate face diferența în alegerea destinației.

Când se deschid târgurile de Crăciun din România

În acest an, mai multe orașe românești pregătesc evenimente care se vor desfășura pe parcursul lunilor noiembrie și decembrie. Potrivit calendarului, primele deschideri importante sunt programate astfel:

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  • 13 noiembrie 2026: Sibiu și Craiova;
  • 27 noiembrie 2026: București, în Piața Constituției;
  • 29 noiembrie 2026: Timișoara.

Datele indică o deschidere etapizată a sezonului, astfel încât vizitatorii vor avea mai multe opțiuni pentru excursii înainte de începutul lunii decembrie.

Târg de Crăciun Brașov

Târg de Crăciun Brașov. Sursă foto: Facebook

La Craiova, târgul va rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027. Primăria a anunțat că evenimentul se va desfășura în zona centrală a municipiului, în perioada 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027.

Viena deschide sezonul european înaintea multor destinații

În Europa, târgurile de Crăciun vor începe să primească vizitatori încă din prima săptămână a lunii noiembrie. La Viena, evenimentele din zona Palatului Schönbrunn și din Stephansplatz sunt programate să înceapă pe 6 noiembrie, iar alte târguri din capitala Austriei se vor deschide pe 13 noiembrie.

La sfârșitul lunii noiembrie sunt programate alte deschideri importante:

  • 27 noiembrie: târgurile din Strasbourg, Franța, și Nürnberg, Germania;
  • 28 noiembrie: târgurile din Piața Orașului Vechi și Piața Wenceslas din Praga, Cehia.

În cazul Pragăi, cele două târguri principale vor rămâne deschise până pe 6 ianuarie 2027.

La Nürnberg, evenimentul este programat să se încheie pe 24 decembrie.

Ce trebuie verificat înainte de o excursie

Datele de deschidere nu sunt singurul detaliu important pentru cei care vor să viziteze târgurile de Crăciun. Programul zilnic, accesul la atracții, evenimentele speciale și perioada exactă de funcționare pot varia chiar și în același oraș.

În București, târgul din Piața Constituției este programat între 27 noiembrie și 27 decembrie 2026, în timp ce evenimentul din Timișoara va continua până pe 7 ianuarie 2027.

La Sibiu și Craiova, sezonul se va încheia pe 3 ianuarie 2027.

Pentru a evita informațiile depășite, turiștii ar trebui să consulte site-urile oficiale ale organizatorilor înainte de rezervarea transportului și a cazării. Unele evenimente pot avea programe diferite în zilele de sărbătoare, iar disponibilitatea atracțiilor nu este neapărat aceeași pe întreaga perioadă.

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