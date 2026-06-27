Autorul atacului cu mașină de latârgul de Crăciun din Magdeburg, soldat cu șase morți și peste 300 de răniți la sfârșitul anului 2024, a fost condamnat la închisoare pe viață de un tribunal din Germania, potrivit AFP.

Instanța din Magdeburg l-a găsit vinovat pe Taleb Jawad al-Abdulmohsen, un cetățean saudit în vârstă de 51 de ani, pentru șase capete de acuzare de omor și a reținut gravitatea deosebită a faptelor.

Pe lângă pedeapsa închisorii pe viață, judecătorii au dispus și măsura detenției de siguranță, ceea ce face extrem de improbabilă o eventuală eliberare.

În mod obișnuit, în Germania, o condamnare pe viață poate permite eliberarea după 15 ani, însă în acest caz, combinarea cu măsura de siguranță limitează sever această posibilitate.

„Concret, asta înseamnă că acuzatul nu are decât o șansă infimă, dacă are vreuna, să ajungă într-o zi în libertate”, a explicat purtătorul de cuvânt al tribunalului, Christian Löffler.

Atacul a avut loc în seara de 20 decembrie 2024, când bărbatul a intrat cu un BMW X3, un SUV de peste 340 de cai putere, în târgul de Crăciun din centrul orașului Magdeburg.

În urma impactului, un băiat de nouă ani și cinci femei cu vârste între 45 și 75 de ani au murit. Alte peste 300 de persoane au fost rănite.

La o zi după atac, autoritățile germane au descris profilul atacatorului ca fiind unul „islamofob”. Bărbatul a ajuns în Germania în 2006 și avea un istoric de tensiuni cu autoritățile și organizații din domeniul refugiaților.

În timpul procesului, judecătorul Dirk Sternberg a declarat că atacatorul a acționat cu intenția de a provoca un număr mare de victime.

„Acuzatul voia să facă un număr foarte mare de victime și a acceptat că orice persoană aflată în raza de acțiune a vehiculului său putea fi ucisă sau rănită grav”, a spus magistratul.

Potrivit instanței, acțiunea a fost influențată de un „defect narcisist” și de o dorință de răzbunare față de societatea germană, pe care o asocia cu statul.

Expertizele psihiatrice au stabilit că bărbatul avea discernământ deplin și răspundere penală, fără afectarea capacității de a înțelege consecințele faptelor.

Procurorii și avocații victimelor au subliniat în repetate rânduri lipsa remușcărilor din partea acestuia.

Tragedia a lăsat urme adânci în rândul victimelor și familiilor acestora.

Inge Bormann, în vârstă de 30 de ani, a pierdut o prietenă apropiată în atac, o femeie de 67 de ani pe care o descrie drept „o parte din viața mea”.

„Îmi doresc în fiecare zi să vină înapoi, ceea ce nu se va întâmpla. Pentru mine este un gol absolut”, a spus aceasta.

Ea a adăugat că și viața de zi cu zi rămâne marcată de tragedie, inclusiv activități simple care reamintesc de persoanele pierdute.

Un alt participant la proces a spus că speră ca sentința să reprezinte o formă de închidere pentru victime și familii.

Unul dintre spectatorii procesului a descris atmosfera din sala de judecată ca fiind una încărcată emoțional, dar necesară pentru înțelegerea dimensiunii tragediei.ă