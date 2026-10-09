Când se deschide Târgul de Crăciun din Brașov în 2026

Primăria Brașov a anunțat că Târgul de Crăciun din acest an va primi vizitatori începând cu 27 noiembrie, cu trei zile înaintea inaugurării oficiale. Căsuțele vor funcționa înainte de aprinderea iluminatului festiv, programată pentru 30 noiembrie, odată cu bradul de Crăciun din Piața Sfatului.

Târgul de Crăciun din Brașov își va deschide căsuțele pentru public pe 27 noiembrie, însă inaugurarea oficială va avea loc abia pe 30 noiembrie. În aceeași zi vor fi aprinse luminițele de sărbători din oraș și instalațiile care împodobesc bradul din Piața Sfatului.

Primăria Municipiului Brașov a anunțat vineri că vizitatorii vor putea cumpăra produse de la comercianți înainte ca iluminatul festiv să fie pus în funcțiune. Viceprimarul Dan Ghiță a explicat că deschiderea căsuțelor înaintea ceremoniei oficiale nu va însemna că centrul orașului va rămâne fără lumină în cele trei zile.

„O să deschidem târgul de Crăciun, căsuțele vor fi deschise, nu o să aprindem luminile de sărbătoare, dar vă promit, nici pe întuneric nu o să stăm”, a spus Dan Ghiță.

Ediția din acest an a Târgului de Crăciun va avea peste 50 de spații comerciale, distribuite în trei zone ale orașului. La târg vor participa producători, meșteșugari și artizani care vor comercializa preparate tradiționale, ornamente pentru sărbătorile de iarnă și produse realizate manual.

Organizatorii vor acorda prioritate comercianților locali. Astfel, peste 70% dintre căsuțele destinate producătorilor și meșteșugarilor vor fi alocate participanților din municipiul Brașov și din restul județului. Pe lângă spațiile comerciale, programul sărbătorilor va cuprinde și evenimente pentru cei mici.

Piața Sfântul Ioan, situată în centrul istoric al Brașovului, va găzdui activități și surprize dedicate copiilor, organizate în cadrul manifestărilor de iarnă.

Târgul va funcționa și după Crăciun și Revelion, ultima zi de desfășurare fiind 3 ianuarie 2027.

Astfel, căsuțele vor fi accesibile începând cu 27 noiembrie 2026, în timp ce aprinderea oficială a luminițelor și a bradului de Crăciun este programată pentru 30 noiembrie.