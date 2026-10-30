Transpeco Logistics & Distribution S.A. la INDAGRA 2026: logistică energetică, tehnologie și siguranță

Transpeco Logistics & Distribution S.A., lider de piață în transporturile ADR de produse petroliere, participă la INDAGRA 2026, eveniment desfășurat în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie, la ROMEXPO, București. Prezența companiei aduce în atenția comunității agricole un subiect esențial pentru activitatea de zi cu zi a fermelor: transportul sigur și aprovizionarea la timp cu carburanți.

Transpeco participă cu un stand de prezentare și o autocisternă din flota proprie, oferind vizitatorilor ocazia de a descoperi direct echipamentele, tehnologiile și standardele de siguranță care susțin operațiunile companiei.

Organizat de ROMEXPO, târgul reunește profesioniști din agricultură, horticultură, viticultură și zootehnie, alături de furnizori de echipamente, tehnologii și servicii. INDAGRA oferă un cadru de întâlnire pentru companiile care susțin întregul circuit agroalimentar, de la activitatea din fermă până la procesare și distribuție.

Pentru sectorul agricol, legătura cu transportul de produse petroliere este directă. Lucrările de pregătire a terenului, semănatul și recoltarea depind de disponibilitatea utilajelor și de alimentarea acestora. În perioadele aglomerate, când condițiile meteorologice restrâng timpul disponibil pentru intervenții, o întârziere în aprovizionare poate afecta programul întregii exploatații. Din această perspectivă, organizarea transportului și respectarea termenelor de livrare contribuie la continuitatea activității agricole.

Experiența Transpeco în transportul și distribuția produselor petroliere oferă un punct de plecare relevant pentru dialogul cu fermierii, cooperativele și distribuitorii prezenți la expoziție. Compania colaborează cu marii operatori din industria petrolieră, având o reputație favorabila în ceea ce privește investițiile în flotă și preocuparea pentru siguranța și promptitudinea operațiunilor.

Participarea la INDAGRA creează astfel oportunitatea unor discuții aplicate despre necesarul sezonier de transport, planificarea livrărilor și adaptarea serviciilor logistice la particularitățile fiecărei activități. Pentru partenerii din agricultură, aceste aspecte au consecințe concrete: o mai bună coordonare a aprovizionării, utilizarea eficientă a resurselor și reducerea riscului de întrerupere a lucrărilor, prin colaborarea cu un partener de top.

Ediția din 2026 pune accent și pe schimbul de experiență dintre companii, fermieri, investitori și instituții. Agenda include conferințe despre digitalizare, finanțare, sustenabilitate și antreprenoriat agricol, precum și evenimentele „Romanian Agri-Food Summit” și „Agripreneurs Summit 2026”. Aceste teme oferă un context relevant pentru discutarea rolului logisticii în dezvoltarea unor afaceri agricole competitive.

Prin prezența la INDAGRA 2026, Transpeco Logistics & Distribution S.A. aduce experiența transportului specializat mai aproape de nevoile agriculturii. Într-un sector în care fiecare zi de lucru contează, un partener logistic de încredere poate contribui decisiv la buna desfășurare a activității, de la planificarea aprovizionării până la livrarea carburantului necesar în fermă.

Participarea reflectă angajamentul Transpeco de a construi parteneriate durabile și de a susține continuitatea lanțurilor de aprovizionare energetică. Prin experiență, flotă specializată, tehnologie și standarde ridicate de siguranță, compania oferă mai mult decât transport: soluții logistice adaptate cerințelor fiecărui client.