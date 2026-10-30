O rețea internațională de traficanți a folosit o metodă neobișnuită pentru a introduce cantități uriașe de cocaină în Marea Britanie. Drogurile erau ascunse în blocuri de brânză Gouda, transportate prin intermediul unor livrări comerciale obișnuite. Șapte membri ai grupării au fost încarcerați, după ce anchetatorii au descoperit amploarea operațiunii, iar valoarea stupefiantelor depășea 530 de milioane de euro, arată The Independent.

Potrivit anchetatorilor britanici, transporturile de cocaină au ajuns în Regatul Unit prin portul Dover. Ulterior, marfa era direcționată către un centru de distribuție din Derby, de unde drogurile urmau să fie răspândite în nordul Angliei.

Vineri, alți trei membri ai grupării au fost condamnați la închisoare de Curtea Coroanei din Leeds, după ce patru persoane implicate în aceeași rețea au fost încarcerate la începutul săptămânii, relatează presa britanică.

În total, 18 persoane au fost condamnate pentru conspirație în vederea furnizării de cocaină, în urma a două procese distincte începute anul trecut. Restricțiile privind publicarea informațiilor despre caz au fost menținute până la încheierea ambelor proceduri judiciare.

Ancheta a pornit în 2023, după ce Poliția din West Yorkshire a confiscat în Leeds cocaină și ecstasy în valoare de aproximativ 2,4 milioane de euro. Investigațiile au dus la descoperirea unei rețele complexe de aprovizionare și distribuție a drogurilor.

Detectivii au stabilit că gruparea a importat în Regatul Unit 123.568 de kilograme de brânză în perioada decembrie 2022 – aprilie 2023.

Transporturile erau introduse prin portul Dover folosind rute comerciale obișnuite pentru mărfuri. Ulterior, acestea ajungeau la un centru de distribuție aparent legitim, situat în orașul Derby.

Metoda folosită de traficanți presupunea ascunderea stupefiantelor direct în blocurile de brânză Gouda. Fiecare bucată conținea două „cărămizi” de cocaină, potrivit informațiilor prezentate de anchetatori.