România este menționată printre țările europene în care au fost semnalate activități ale unor grupări criminale latino-americane implicate în traficul de droguri. Informațiile apar într-o investigație publicată de The Guardian, după patru luni de documentare. Ancheta arată că rețelele s-au extins dincolo de principalele puncte de intrare din vestul Europei, inclusiv către ruta balcanică. În ultimii zece ani, cantitatea de cocaină confiscată pe continent a crescut cu 471%.

Documentarea arată că organizații criminale originare din Columbia, Brazilia, Ecuador, Venezuela, Mexic și Statele Unite au legături sau desfășoară activități în cel puțin 12 state europene.

Spania, Portugalia, Țările de Jos, Belgia și Franța se numără printre țările unde prezența grupărilor latino-americane este mai pronunțată. Investigația indică însă activități asociate acestor organizații și în Germania, România, Croația și Slovacia. Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) include și Bulgaria printre statele în care fenomenul a fost observat.

Daniel Brombacher, politolog și director al Europe Observatory din cadrul GI-TOC, a explicat că organizațiile criminale pătrund și în regiuni unde nu aveau anterior structuri sau legături cunoscute.

„Acest fenomen nu mai este limitat la țările care reprezentau în mod tradițional porțile de intrare”, afirmă Brombacher.

Specialistul a făcut referire la extinderea activităților în Europa de Est și pe traseele folosite de traficanți în regiunea Balcanilor. Potrivit acestuia, „grupările latino-americane apar și în România și Bulgaria, de-a lungul rutei balcanice”. Prezența unei organizații criminale într-o anumită țară nu presupune automat că aceasta controlează teritoriul respectiv sau că dispune de structuri similare celor din America Latină.

Printre grupările menționate în investigația The Guardian se numără cartelurile mexicane Sinaloa și Jalisco New Generation, cunoscut și sub abrevierea CJNG.

În mai multe state europene au fost identificate și legături cu organizațiile columbiene Clan del Golfo, ELN și facțiuni disidente ale fostei gherile FARC. Din Brazilia sunt menționate Primeiro Comando da Capital (PCC) și Comando Vermelho.

Investigația include și organizația Tren de Aragua, originară din Venezuela, precum și grupările Barrio 18 și MS-13. Aceste organizații au niveluri diferite de implicare și de prezență în statele europene. Identificarea unor legături cu o grupare nu înseamnă că toate organizațiile enumerate operează în România.

Amploarea extinderii rețelelor criminale ar putea depăși situațiile documentate oficial până în prezent.

Un raport nepublicat al Parchetului din São Paulo, consultat de The Guardian, indică faptul că Primeiro Comando da Capital ar desfășura activități în 16 state europene.

Documentul se bazează parțial pe informații provenite de la Abin, serviciul brazilian de informații.

PCC este considerată cea mai mare organizație criminală din Brazilia, iar datele consultate de publicația britanică indică extinderea activităților sale pe continentul european.

Extinderea grupărilor latino-americane a avut loc în paralel cu majorarea cantităților de droguri confiscate de autoritățile europene. Între 2014 și 2024, volumul de cocaină capturat în Europa a crescut cu 471%, potrivit datelor citate în investigația The Guardian.

În aceeași perioadă, autoritățile au descoperit și au desființat un număr tot mai mare de laboratoare folosite pentru procesarea derivaților cocainei.

Creșterea traficului este asociată și cu producția record de droguri din America Latină. Raportul mondial privind drogurile din 2026, realizat de Oficiul ONU pentru Droguri și Criminalitate, estimează că producția globală de cocaină a ajuns în 2024 la 3.800–4.700 de tone. Această cantitate este de peste patru ori mai mare decât cea înregistrată în 2014.

Suprafața terenurilor cultivate cu coca în America de Sud a ajuns la aproximativ 385.000 de hectare, de trei ori mai mult decât cu zece ani înainte.

Europa reprezintă o piață importantă pentru organizațiile criminale latino-americane, deoarece vânzarea cocainei poate genera profituri mai mari decât în Statele Unite. Datele prezentate în investigație arată că piața europeană concentrează aproximativ un sfert din consumul mondial de cocaină.

De la începutul acestui deceniu, autoritățile europene au confiscat cantități de droguri mai mari decât cele interceptate de forțele americane.

În acest context, organizațiile criminale și-au extins legăturile cu grupările locale și au început să utilizeze inclusiv regiuni în care prezența lor era anterior redusă.

Víctor Manuel Sánchez Valdés, specialist în criminalitate organizată la Universitatea Autonomă din Coahuila, Mexic, consideră că extinderea organizațiilor latino-americane ar putea fi mai mare decât cea identificată oficial. Potrivit expertului, cartelurile Sinaloa și Jalisco New Generation ar avea o prezență în peste 20 de state europene.

Această prezență nu presupune însă că respectivele organizații controlează zonele în care operează sau că au înființat structuri criminale extinse.

În numeroase situații, activitățile sunt desfășurate prin intermediari care gestionează relațiile comerciale ilegale și legăturile cu grupările europene.

Investigația amintește că prezența cartelurilor din America Latină în Europa nu este un fenomen recent. Încă din anii 1980, organizațiile columbiene Cali și Medellín aveau legături în regiuni spaniole precum Galicia. În 2013, Europol avertiza deja asupra extinderii acestora. Datele actuale indică însă o amploare mult mai mare a fenomenului.

Datele Europol arată că, dintre cele 731 de rețele criminale considerate printre cele mai periculoase și active în Europa, 149 au conexiuni cu organizații din America Latină.

În cazul a 67 de rețele au fost identificați membri latino-americani, iar 22 sunt alcătuite predominant din persoane originare din această regiune.

Investigația The Guardian arată că organizațiile latino-americane și-au dezvoltat relațiile cu grupările infracționale europene, iar unele își coordonează operațiunile chiar de pe teritoriul Uniunii Europene.

Totuși, cifrele privind prezența cartelurilor trebuie interpretate în funcție de natura legăturilor identificate, care pot varia de la intermediari până la rețele operaționale.