Transpeco Logistics & Distribution S.A. redefinește standardele în 2026. Investiții masive în flotă și parteneriate strategice extinse

Transpeco Logistics & Distribution S.A., liderul incontestabil al pieței transportului de carburanți din România, a început anul 2026 sub semnul performanței și al consolidării strategice. Într-un climat economic dinamic, compania își reafirmă angajamentul de a susține industria energetică națională, fiind pregătită să răspundă cu promptitudine provocărilor perioadei următoare.

Pilonul central al strategiei pentru acest an îl reprezintă extinderea și aprofundarea colaborărilor cu giganții industriei petroliere. Parteneriatele solide cu Rompetrol, OMV Petrom, MOL, Lukoil și SOCAR nu doar că au fost reconfirmate, dar au intrat într-o nouă etapă de dezvoltare, vizând acoperirea unor zone geografice extinse și optimizarea fluxurilor logistice la nivel național.

Pentru a onora promisiunea calității și a acoperi cererea în creștere, Transpeco a derulat în ultimele 12 luni un program agresiv de investiții în modernizarea parcului auto. Compania a înțeles că statutul de lider se menține nu doar prin volumele transportate, ci prin tehnologia utilizată.

Astfel, flota Transpeco s-a îmbogățit cu echipamente de ultimă generație, structurate pe două segmente principale de activitate.

Au fost achiziționate 40 de unități de transport complexe, menite să asigure fluxul continuu către stațiile de alimentare și parteneri. Investiția cuprinde: 30 de autotractoare performante; 30 de semiremorci specializate; 10 autocisterne.

Segmentul GPL a beneficiat de o atenție sporită, prin integrarea a 20 de unități noi, configurate pentru a răspunde standardelor specifice de siguranță: 14 autocisterne; 6 autotractoare; 6 semiremorci.

Într-o eră în care responsabilitatea corporativă este crucială, Transpeco demonstrează că protecția mediului nu este doar un slogan de marketing. Prin achiziția acestor autovehicule noi, care respectă cele mai drastice norme de poluare, compania face pași concreți pentru reducerea amprentei de carbon.

Înlocuirea unităților vechi cu o flotă de ultimă generație are un impact direct asupra reducerii emisiilor nocive, aliniind transportul rutier de mărfuri periculoase la standardele europene de sustenabilitate. Transpeco arată astfel că performanța economică și grija pentru mediul înconjurător pot merge mână în mână.

Transportul de carburanți implică riscuri specifice, iar gestionarea acestora necesită echipamente de top. Noile autovehicule intrate în flota Transpeco sunt dotate cu sisteme avansate de siguranță activă și pasivă, precum și cu tehnologie de securitate a mărfurilor. Aceste dotări minimizează riscurile operaționale și garantează că produsele ajung la destinație în condiții optime.

Mai mult, ca orice companie care se respectă, Transpeco mizează pe eficiență și productivitate. O flotă nouă înseamnă costuri de mentenanță reduse, consum optimizat de carburant și, cel mai important, o flexibilitate sporită în relația cu clienții. Prin această formă superioară de gestionare a activității de transport, compania reușește să ofere partenerilor săi o predictibilitate esențială într-o piață fluctuantă.

În concluzie, startul anului 2026 găsește Transpeco Logistics & Distribution S.A. mai puternică și mai pregătită ca niciodată. Prin investiții strategice și o viziune clară asupra viitorului, compania nu doar că ține pasul cu cerințele pieței, ci le anticipează, consolidându-și poziția de lider și partener de încredere pentru industria petrolieră din România.