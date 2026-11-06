Justitie

Tiberiu Urdăreanu câștigă în litigiul cu ANAF privind prejudiciul din dosarul de evaziune fiscală

Tiberiu Urdăreanu câștigă în litigiul cu ANAF privind prejudiciul din dosarul de evaziune fiscalăOmul de afceri Tiberiu Urdăreanu Sursa foto. Facebook
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Din cuprinsul articolului

Curtea de Apel București a admis, la 29 octombrie 2026, apelul formulat de omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, patronul grupului UTI, într-un litigiu cu statul român, reprezentat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

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Instanța a schimbat în parte hotărârea Tribunalului București și a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de ANAF. Decizia poate fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.

Litigiul a avut ca obiect recuperarea unor sume solicitate de stat în legătură cu un dosar de evaziune fiscală și instigare la spălare de bani, instrumentat de DIICOT. În perioada 1 ianuarie 2009 – 14 iulie 2011, potrivit informațiilor prezentate în dosar, prin intermediul mai multor societăți ar fi fost facturate fictiv servicii în beneficiul grupului UTI.

Mecanismul ar fi dus la diminuarea obligațiilor fiscale către bugetul de stat cu 13.076.667 de lei: 7.478.169 de lei reprezentând TVA și 5.598.498 de lei impozit pe profit.

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Urdăreanu a încheiat acord de recunoaștere a vinovăției

În dosarul penal, Tiberiu Urdăreanu încheiase în 2021 un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii. Ulterior, în contextul deciziilor Curții Constituționale privind prescripția răspunderii penale, Tribunalul București a admis contestația în anulare formulată de acesta și a anulat condamnarea la închisoare cu suspendare.

Separat, ANAF a solicitat în instanță obligarea omului de afaceri la repararea integrală a unui prejudiciu de 16.877.371 de lei, precum și plata obligațiilor fiscale accesorii aferente.

ANAF

ANAF. Sursă foto: Facebook

În iulie 2022, Tribunalul București a admis doar în parte cererea. Instanța a constatat că suma principală de 13.076.667 de lei fusese achitată de Urdăreanu la 10 iunie 2021, înainte de introducerea acțiunii, și a stabilit că acesta datorează accesoriile fiscale aferente până la data plății.

Tribunalul a respins însă solicitarea privind diferența de 3.800.704 lei, motivând că nu existau probe care să demonstreze caracterul cert al acestui prejudiciu.

Soluția de la Curtea de Apel nu e definitivă

Urdăreanu a atacat hotărârea, iar cauza a ajuns la Curtea de Apel București. După suspendarea temporară a judecății până la soluționarea unui alt litigiu fiscal, instanța a pronunțat decizia din 29 octombrie 2026: a admis apelul și a respins cererea ANAF ca neîntemeiată. Celelalte dispoziții ale sentinței Tribunalului au fost menținute.

Hotărârea nu este definitivă, fiind supusă recursului în termenul legal de 30 de zile de la comunicare.

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